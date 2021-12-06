聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／詹姆斯進3分球大跳不雅舞 傳奇球星痛批：愚蠢幼稚
11月25日湖人對戰溜馬一役中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在投進關鍵三分球後，大跳俗稱「Big Balls Dance」的禁忌之舞，後來遭聯盟罰款1萬5000美元（約新台幣41萬5000元）。NBA傳奇名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）對此則痛批：「為什麼要在場上跳愚蠢至極、超幼稚又不尊重對手的舞？」
LeBron brings out the big balls dance 😂 pic.twitter.com/3rwxfzWqk8— Lakers Daily (@LakersDailyCom) November 25, 2021
詹姆斯日前在進球後以不雅動作慶祝，隨即遭到聯盟罰款。賈霸在個人YouTube頻道談及此事時說：「對我而言，只要能贏球就夠啦，我不懂為什麼還要在場上跳愚蠢至極、超幼稚又不尊重對手的舞？這是非常不好的事情，偉大的球員（GOAT）是不會在場上這樣跳舞的。」
「偉大的球員不會在場上這樣跳舞」這句話聽起來固然像開玩笑，但賈霸對於詹皇大跳不雅舞蹈的反感不令人意外，尤其湖人在如此華麗的陣容下，戰績還只排在西區第八，勝率剛好5成，身為球隊領導人的詹姆斯現在該做的應是專注場上、好好思考如何帶領球隊贏球。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言