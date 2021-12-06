NBA／詹姆斯進3分球大跳不雅舞 傳奇球星痛批：愚蠢幼稚

11月25日湖人對戰溜馬一役中，「詹皇」詹姆斯（LeBron James）在投進關鍵三分球後，大跳俗稱「Big Balls Dance」的禁忌之舞，後來遭聯盟罰款1萬5000美元（約新台幣41萬5000元）。NBA傳奇名將賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）對此則痛批：「為什麼要在場上跳愚蠢至極、超幼稚又不尊重對手的舞？」

LeBron brings out the big balls dance 😂 pic.twitter.com/3rwxfzWqk8 — Lakers Daily (@LakersDailyCom) November 25, 2021

詹姆斯日前在進球後以不雅動作慶祝，隨即遭到聯盟罰款。賈霸在個人YouTube頻道談及此事時說：「對我而言，只要能贏球就夠啦，我不懂為什麼還要在場上跳愚蠢至極、超幼稚又不尊重對手的舞？這是非常不好的事情，偉大的球員（GOAT）是不會在場上這樣跳舞的。」

「偉大的球員不會在場上這樣跳舞」這句話聽起來固然像開玩笑，但賈霸對於詹皇大跳不雅舞蹈的反感不令人意外，尤其湖人在如此華麗的陣容下，戰績還只排在西區第八，勝率剛好5成，身為球隊領導人的詹姆斯現在該做的應是專注場上、好好思考如何帶領球隊贏球。