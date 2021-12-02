NBA／三代勇士先發小前鋒比一比 維金斯處境最艱難

過去常被球迷戲稱為「枸杞」及「保溫杯」的維金斯（Andrew Wiggins），本季的攻守表現大幅提升，隨著勇士不斷連勝，他也逐漸洗刷了自己以往籃球公務員的養生形象。然而，若是勇士輸掉一場比賽，就可能讓維金斯又備受責難。作為當代勇士王朝的第三代先發小前鋒，維金斯和前兩代的巴恩斯（Harrison Barnes）及杜蘭特（Kevin Durant）相比，他的處境確實是最為艱難。

2015年開啟的勇士王朝，其第一代的先發小前鋒是「北卡神鷹」巴恩斯，他是自家選秀出身，經過兩年的成長之後，巴恩斯協助勇士拿下了睽違40年的首冠，並在隔年打出破紀錄的73勝。在尋求首度連霸失利之後，改由杜蘭特頂上了第二代的先發小前鋒，球隊也隨之拿下二連霸。但在杜蘭特受傷離隊至今，勇士始終無冠。

巴恩斯的偶像是「黑曼巴」布萊恩，因此在大學時期有了「The Black Falcon」的綽號。他初到勇士時球技還很生嫩，但很好運地遇到柯瑞開始改變時代，很快就享受了冠軍的滋味。 歐新社資料照片

若是從這個角度來看，好像每當勇士在先發小前鋒出現問題時，他們的奪冠可能性就大幅降低。當然這種說法有其偏誤，因為柯瑞（Stephen Curry）和湯普森（Klay Thompson）這兩人的傷病狀況和場上表現，對於球隊爭冠能力的影響程度更為巨大。然而，勇士過去幾年在小前鋒位置上的動盪起伏，確實讓人更注意到維金斯入隊之後所帶來的差別。

以維金斯的條件來說，有體格、有臂展、有速度，加上內外線的進攻技巧純熟，他來補上勇士這個空缺是再好不過。在2019-20年球季後半，維金斯從灰狼被交易到勇士，不過一來就連吞七敗，完全沒有慶祝行情，最終勇士還以單季50敗在全聯盟墊底。隔年維金斯先發打了71場比賽，球隊依舊連兩年打不進季後賽，沒能幫助勇士提前終結戰績黑暗期。

無論是巴恩斯或杜蘭特，他們在隊時勇士都能打進季後賽，等於只有維金斯曾經跟著勇士一起跌到谷底，這也讓他成了一個特例。至於在勇士的個人表現，單季場均最高19分的維金斯略勝過當年的巴恩斯（11分），但比不上杜蘭特統治性的存在（26分）。

杜蘭特(左)來到勇士之後，立刻為球隊拿下兩次總冠軍，可惜在第三個球季的總冠軍賽輸給暴龍，第四個球季則是整季報銷。 歐新社資料照片

換句話說，維金斯做為一個曾經備受期待的天才狀元，效力了兩支球隊卻都一路探底，即使他的天賦開始在勇士發光，仍得要面對過多的責難和比較。而且維金斯是被交易來的球員，對金州球迷來說，他不像自家培養的巴恩斯那麼有感情，也比不上自願加盟的杜蘭特那麼耀眼。所以相對於巴恩斯和杜蘭特來說，維金斯的處境最為艱難。

就以本週勇士前往鳳凰城踢館的比賽為例，在太陽主將布克（Devin Booker）提前傷退的情況下，維金斯卻在決勝第四節一分未得，全場只拿十分，沒有跳出來幫助球隊克服柯瑞意外的低潮。不只讓對手創下平隊史紀錄的17連勝，勇士本季的連勝紀錄也再度停在7場。

第三號得分手波爾（Jordan Poole）拿下全隊最高的28分，相形之下，做為隊上第二得分主力的維金斯卻沒有夠力的表現，也因此承擔了尖銳的批判。上次勇士敗給黃蜂終止七連勝時，維金斯拿了28分還被批評慢熱，這次對太陽輸了8分，比本季前兩敗總和輸7分還多，維金斯更成了重點檢討的對象。

勇士本季打出極佳的戰績，少有人會誇獎維金斯表現多好，但只要球隊一輸球，好像全都是他的錯。 美聯社

做為天才球員，維金斯總有個麻煩，就是當他完成別人做不到的事之後，那看來的輕鬆寫意，常會招來不夠努力的批評，也因此他會被譏嘲像是個公務員在打養生籃球，冠上了「枸杞」的外號，配上了保溫杯的裝備。

但若是團隊的表現不夠成功，他還會被當成標靶，指責他辜負了一切。即使他的基本數據再亮眼，也還會被認為是欺人的表象，一再被人使用進階數據來攻訐他表現的落差。似乎維金斯非要打得汗流浹背，呲牙咧嘴，才能在球場上顯得拚勁十足。無論媒體是攻擊他不行，還是期待他變身，或是發現他被打回原形，這一系列的評論都給他貼上了不必要的標籤。

而維金斯在經歷這麼多年的評價起落之後，本季確實重新找回了自信和身價，他的特質對勇士來說，其實也有很大的助益。你說他養生，維金斯確實在耐打程度上提供了足夠的穩定性。你說他數據的起伏大，維金斯總是有一個基本值可以期待。你說他已經觸及了發展上限的天花板，維金斯卻一再證明自己可以在場上展現出更成熟的心態。

維金斯(中)給人打養生籃球的壞印象，應該要怪灰狼前隊友唐斯(右)吧，他一直是球隊的老大，跟著混的小弟們當然是有樣學樣。 美聯社

當許多人紛紛畫了大餅，用各種模版來預測維金斯將來應該會成為什麼樣的球員時，這樣的期待為他帶來了壓力。而當更多人用維金斯實際的表現，來說他比不上這些前輩時，這樣的壓力就更大了。這個週末，勇士將回到主場和太陽再打一次，究竟這位第三代的勇士先發小前鋒能不能扛住壓力，一舉突破眼前艱難的處境？將會是這場球賽的焦點之一。