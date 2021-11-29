NBA／德拉基奇轉隊未獲重用 暴龍官網稱無限期離隊引遐想

暴龍隊總管韋伯斯特（Bobby Webster）今丟出震撼彈，控衛德拉基奇（Goran Dragic）由於個人因素將離隊一陣子，而且歸期未定，不免讓人聯想先前曾表示，「多倫多並非自己最喜歡目的地」的德拉基奇，是否真的與暴龍走到盡頭了？

德拉基奇在今年休賽季被交易至暴龍，暴龍還曾經承諾留給他先發位置，他在熱身賽確實都擔任先發，豈料，正式開季沒多久德拉基奇就「失寵」，至今僅出賽5場，其中2場先發，場均上場時間也只有18分鐘，得到8分、1.8助攻、2.8籃板。

Statement from GM Bobby Webster on Goran Dragic. pic.twitter.com/g9oJxtsAhp — Toronto Raptors (@Raptors) November 28, 2021

暴龍隊官網的聲明寫道：「在球隊的支持下，德拉基奇會離開球隊一段時間來處理個人事務。他一直是我們年輕球員的心靈導師，也是老將們的重要隊友，在他離開的日子裡，他會持續精進自己並保持良好的體態。」聲明最後也提到，德拉基奇歸隊時間仍未定，若有最新消息會再發布，也祝福他一切順利。

35歲的老將德拉基奇擁有13年NBA資歷，場均攻下13.9分、3.1籃板、4.8助攻，他的合約將在本季結束後到期。