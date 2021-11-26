6連敗後的6連勝 老鷹反撲挑戰才開始

11月份以來先是吞下六連敗的老鷹，戰績一度下探到僅有4勝9敗。面對本季東區排名大洗牌的激烈競爭，陣容看似完備的老鷹面對到東西區強權卻顯得無招架之力，戰力看似不進則退。六連敗的對手除了金塊戰績還在掙扎外，其餘籃網、勇士、爵士，太陽皆是東西區前三強權。老鷹在這波低潮中的平均輸分9.34分，高低差由敗給爵士的18分，也有僅輸給爵士的2分，單場失分高達116分。

凸顯著重進攻的老鷹面對到更加完備強大的攻守體系，並無法靠著對轟來贏球。所幸自月中以來，十天老鷹豪奪六連勝，楊恩(Trae Young)近六戰場均27.1分幫助團隊勝率重回五成以上，緩解本月上旬的低潮。但是這六場球對手的強度明顯不及前面連敗的勁旅，除了公鹿、黃蜂戰績排名優於老鷹外，其餘對手戰績都不及老鷹。 11月還有兩場面對灰熊、尼克的球賽，老鷹能否完美收尾結束本月賽程，這兩場預計是五五波。

老鷹本季可排出一套10人輪替的陣容，全隊有六人場均得分上雙，八人得分在8分以上，三位個人效率值大於20。全隊僅有楊恩、柯林斯(John Collins)上場時間超過30分鐘，最久的楊恩也僅不過33.8分鐘左右。可用之兵多，先發替補戰力均衡，是教練團調度上的優勢，但也因為這樣需要更長的時間，更多的實戰演練多套場上組合與戰術配合。

老鷹年輕好手眾多，可以排出10人輪替，板凳深度超強，主力球員有較充裕的時間調節體能，這是老鷹很大的優勢。 美聯社

加強防守質量才能激出多點進攻

這波持續中的連勝之旅，除了是帶給球隊士氣的轉捩點外，也是驗收針對六連敗過程做缺失檢討的調整成效。雖然老鷹團隊三分球命中率高居聯盟第二，但從老鷹排名聯盟倒數十名的場均失分控制也可窺見，老鷹快節奏球賽的背後，無法兼顧防守端的質量。

舉例來說，對上籃網、勇士這種擁有更強連續得分與華麗攻守轉換打法的球隊，就很難單靠快節奏進攻戰取勝。老鷹內線防守核心的卡佩拉(Clint Capela)，在六連勝過程中扮演比先前更加吃重的防守角色，他已經連續八場球的籃板上雙，且在協防時機的判斷更加精準，讓卡佩拉在火鍋封阻與抄截方面都更有斬獲。球風擅長打擋拆跟進取分的他，近期也是跟著防守帶動進攻效率提升，與楊恩一裡一外由兩人小組合作，擴散到側翼球員的進攻，帶動團隊球權的輪轉，破懷對手防守陣式。

楊恩邁入生涯第四季，表現已趨於穩定，場均25.3分9.1助攻3.7籃板，兩分球命中率45.3%，三分球命中率37.5%都創下生涯新高。外界、球團對於他評價的重點早已不是他個人的表現如何，而是他能否夠格具備領袖氣質去帶領一支球隊。無論上承擔勝負的勇氣或者休息室氛圍的和諧，這是身為球隊發動機，領導者應該學習並扛起的責任。

楊恩在季初對買犯尺度的修定有些不能適應，但他非常快速的調整回來，不像哈登還在掙扎。 美聯社

近期楊恩刻意掌握，放慢球隊節奏，讓老鷹可以在系統戰中穩穩地打，同時避免過多回防不及的攻守轉換失分。老鷹六連勝過程中將場均失分下降到103.6分，已是相當不錯的水準。

其實老鷹有一票射手，只要半場進攻當中有耐心、有體系的分球尋找空檔，老鷹便會自然而然地迎來多點開花的進攻模式，六連勝之中老鷹便展現出強大火力，場均得118.5分。

球隊替補戰力的消長

今年開季表現十分兇猛的替補好手雷迪許(Cam Reddish)，雖然在前陣子沉寂下來，但整體來說，好在有他找回過去進入職業前被譽為優質射手的進攻，三分球命中率比上季足足提升了11個百分點來到37.8%。

有雷迪許能參與進攻體系，其實就分擔到並降低波格丹諾維奇(Bogdan Bogdanovic)、赫爾特(Kevin Huerter)表現不佳的風險，是戰術體系能夠運用的一名重要活棋。

雷迪許今年的三分球準度大幅提升，要是他的得分能更加穩定，將會是老鷹很好用的活棋。 美聯社

老鷹要在往後賽季想走得遠，甚至放眼季後賽，陣中兩大老將必須回復他們的狀態，貢獻他們決勝時刻的經驗作戰。首先，威廉斯(Lou Williams)還在適應他的角色轉換中，出賽時間創下15年來新低。球隊替補線上有更年輕、身材體能更好的雷迪許在前衝鋒陷陣，他的心態也須從過去最佳第六人時期上了場就是砍分，去調整為帶領第二陣容的年輕球員，去掌控大局，不至於在先發調節體能時，讓球賽失去控制，至於他還有多少進攻能量，當然對老鷹都是錦上添花。

另一位則是蓋里納利(Danilo Gallinari)，比起前一季的24分鐘，本季都還有20分鐘的出賽，但出手數少了三次，場均得分從13.3分大幅衰減到8分，創下13年生涯，新人年以來次低紀錄，兩分球命中率39.6%則是生涯新低。

老將蓋里納利近年的表現已是急速衰退，不過他跟威廉斯都是經驗豐富的球員，老鷹仍需他們帶領年輕的隊友。 美聯社

老鷹必須擺脫大起大落

老鷹主場牢不可破的8勝1敗，與客場2勝8敗的巨大落差勢必是要調整的課題，大起大落的表現正是這支球隊當前的寫照。放眼未來賽程，老鷹12月有五場客場，強度較高的對手將碰上公牛與七六人兩次，籃網、尼克、金塊各一，且一月份的對手強度更高。

記取先前連敗潮中的教訓，調整得宜讓他們喜收六連勝，但是接下來考驗球隊的挑戰才正要開始。

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