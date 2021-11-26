三個和尚沒水喝？ 國王揮淚斬華頓後百廢待舉

帶著「勇士光環」，前湖人、國王教練華頓曾經是NBA教練界天之驕子。2016年湖人用五年2500萬美元把他從勇士挖走，湖人在華頓執教三年期間沒有復甦跡象，更沒能打進季後賽。2019年夏天湖人炒了華頓，但幸運的華頓馬上被沙加緬度國王簽走，重建多年，年輕球員和潛力新秀居多的國王把華頓當寶。

華頓2021年11月22日，國王終於受不了華頓執教戰績和表現，國王經歷一波八戰1勝7敗低潮，開季6勝11敗勝率跌到3成52，管理階層決定炒掉華頓。國王管理階層開始警覺：如果國王再不做出改變，重建球隊文化，給年輕充滿天賦球員一個共同方向和努力目標，國王還要躺在地上很多很多年。

華頓執教湖人三年，他沒能改變湖人，為湖人建立風格和文化，把湖人帶回季後賽。執教國王兩年多，華頓兩年多來每況愈下，球員角色混亂定位不明，加上球員位置重疊性太高，板凳球員派不上場浪費天賦。

華頓在湖人掌帥印三年，球隊勝率不到4成，浪費了多位年輕好手的球星養成機會。 歐新社資料照片

國王重建15年，換過10個總教練，連續15年打不進季後賽。最近三年備受期待國王累積多年樂透選秀天賦滿滿，人才濟濟，但戰力沒能突破上升，戰績反而衰退。國王上次打進季後賽是2005-06年球季。

湖人給華頓完整三年，國王也給華頓兩年多，看來華頓執教能力「言過其實」，國王揮淚斬華頓，該哭得是湖人早就給了答案，國王卻還是把他當成「馬謖」重用。華頓始終沒能證明自己可以把球隊帶進季後賽，至少也要建立球隊文化和防守體系，充分挖掘球員潛能。國王百廢待舉，重建長達15年還看不到盡頭，教練換過一個又一個，從管理階層、教練到球員都有責任。

今年國王其實應該要迎接閃亮的一年，因為NBA五年級主控福克斯和六年級射手希爾德都累積足夠經驗，即將進入生涯高峰期，前鋒巴恩斯和中鋒何姆斯都處於生涯最顛峰，禁區還有籃板、防守都在行，擁有總冠軍經驗中鋒湯普森，去年新人控球哈利伯頓和今年被視為超級新人之一控球米契爾肯定能為國王加分。

福克斯(左)與希爾德(右)兩位好手合作多年，一起走過許多困境，應該是默契純熟要開始發光的時候，想不到本季卻是越打越沒力。 歐新社資料照片

可惜華頓還是打壞滿手好牌。國王三個充滿未來性和明日之星控球福克斯、哈利伯頓、米契爾就是典型三個和尚沒水喝，華頓除了沒能給先發、角色球員明確定位、建立防守體系，這三名天賦過人控球後衛都在打游擊戰，也都缺少組織力，有效控制比賽節奏幫助隊友更好。

華頓放任福克斯打游擊，讓板凳希爾德扮最佳第六人得分救火隊，給米契爾當板凳奇兵，期待改變比賽節奏，目的都是在牽就國王陣容和球員角色太多重疊。

扛了多年先發主控福克斯，福克斯一直不是帶隊和擅長組織控球後衛。這一點身高196公分二年級控球哈利伯頓要比他更出色、更勝任，投籃穩定性和節奏掌控也更好。華頓一直牽就福克斯先發，福克斯很難帶領球隊更好，給隊友創造更多空間。

哈利伯頓(右)應該是比福克斯(左)更穩定沉著的控衛，還沒有讓他們找到合適的搭配方式，國王又選了一個潛力新人控衛米契爾，在華頓的調度下更是變得相當混亂。 美聯社

米契爾適合當奇兵，但他只有183公分，投籃、外線也不靈光，儘管體能天賦過人，速度、爆發力驚人，他從板凳上來也很容易被希爾德的投籃和角色淹沒，米契爾身高、經驗都受限，發展空間自然被壓縮，場上效率大打折扣。

除了三個控球沒能打出帶隊和個人效率，國王鋒線更是死氣沈沈。前騎士總冠軍中鋒湯普森在國王幾乎失去位置，華頓並不喜歡用他，他也傲氣凌人充滿怨恨。211公分大前鋒巴格利傷停歸來，已經變得不會打球，連交易出手很困難。先發小前鋒哈克利斯效率、作用、數據完全看不出來他的能力和作用。

國王小前鋒哈克利斯(左)在場上除了嘴砲一下對手之外，實在看不出他有什麼好用之處。 美聯社

一支球隊有超過八成輪換球員都打不出效率和個人特色，不是打游擊就是打爛仗，不是扮奇兵就是只能在三分外線試手氣，國王防守效率排名倒數第五，進攻效率排倒數第10，都是聯盟後段班。

炒掉華頓只是國王改革、重建第一步，暫時接手總教練的簡區在鵜鶘執教多年同樣一事無成，言過其實。國王接下來還會浮現更多問題，尤其是球員定位和角色太多重疊，抱怨和休息室氣氛都不會太好。

連續15年打不進季後賽，國王未來幾年還是很難樂觀。