快艇惦惦呷三碗公 喬治重現溜馬一哥本色

本季快艇在雷納德（Kawhi Leonard）報銷之後，開季兩度二連敗，原本被認為會就此掉出西區八強之列，結果喬治（Paul George）一人帶隊，卻逆勢打出七連勝，目前戰績十勝八敗排在分區第五。喬治重現溜馬時期的一哥本色，但這股勢頭能維持多久？

喬治本季場均26.4分，5.3次助攻及1.8抄截的表現，都在全隊排名第一，而每場3記三分球及7.8個籃板則是全隊第二。攻守兩端全面出擊，其中更兩度單場拿下超過40分，展現出強大的領導力及統治力。

開季至今，喬治在精神上就像是延續了他上季在季後賽的表現。六月季後賽第二輪失去雷納德之後，喬治在完全不被看好的情況下，硬是帶隊淘汰了西區龍頭爵士，挺進隊史第一次的分區冠軍賽，不只一舉洗刷自家球迷對他的種種批評，也重新擦亮曾經屬於他的一哥招牌。

快艇近兩戰連續對上獨行俠，喬治也都有版面及話題。第一戰先是一記強力灌籃，讓人想起了八年前的他。接著第二戰則是以一記壓哨三分逼平了對手，讓球隊後來居上，得以進入延長賽。

喬治(左)近來優異且全面的表現，讓人不禁感覺他似乎回到了過去在溜馬時期的顛峰狀態。 美聯社

2013年東區冠軍賽第二戰，當時才22歲的喬治切入禁區，硬是在對手鳥人安德森（Chris Andersen）頭上扣籃得分。沒想到八年之後，歷經重傷、轉隊及老化的種種打擊，喬治竟又重演了一次幾乎一模一樣的強勢灌籃。到了下一場比賽，喬治在時間只剩一秒的情況下，也是搶下關鍵籃板，然後在暫停之後從底線出手，一舉追平比數。

雖然喬治的關鍵攻守及個人表現，讓人覺得這位昔日的溜馬一哥又回來了，但也同時想起了喬治無法打贏分區冠軍戰的歷史。至於那記壓哨三分之後，快艇後繼乏力，仍在延長賽輸給了獨行俠。這麼看來，又不禁懷疑本季喬治一人扛著快艇能走多遠？接下來有幾個變數值得觀察。

1.副手的輸出能否更高？

快艇目前的二當家是場均18.3分的後衛傑克森（Reggie Jackson），三分球出手次數及命中數都是全隊第一。傑克森和喬治一樣都是31歲，也同樣延續了上季在季後賽的強悍表現，本季打出回春的戰力。若是沒有傑克森的輔助，喬治恐怕也難撐大局。

然而，上一次傑克森單季拿下超過18分已經是六年前在活塞的事了，那也是他生涯迄今的天花板。那時的傑克森只有25歲，而今進入生涯後段，是否能夠維持住這樣的場均輸出？目前每場命中3.1顆三分球，也是生涯首度突破3字頭，過去的傑克森只有一次站上2字頭。回春的傑克森能否持續他的火力供給，甚至給喬治更多的幫助？在接下來的賽季會是一個問題。

後衛傑克森(中)從轉到快艇之後，已經低迷了兩個球季，但本季跟著喬治一起爆發，等雷納德和莫里斯歸隊，一起上演「浴血任務」證明老將的價值吧！ 美聯社

2.團隊的配合能否更強？

上季雷納德的場均得分是24.8 分，而在他缺陣之後，除了喬治及傑克森分別提升個人的得分能量來補上空缺之外，剩下的就是由團隊來補足。從數據看來，目前快艇的戰力組成就像是個金字塔：以超過20分的喬治為首，往下有接近20分的傑克森，然後是一大票在10分左右的祖巴克（Ivica Zubac）、布萊德索（Eric Bledsoe）、貝頓（Nicolas Batum）、小莫里斯（Marcus Morris）及肯納德（Luke Kennard）等人。

從原本的雙星架構，變成「一人金字塔」，快艇的團隊戰力看似走高。沒有了雷納德，快艇全員出擊，反而要比上一季來得平衡。而這樣的團隊配合確實減少了對球星的依賴，無論攻守比重、輪替調度及角色分配上都有了不錯的效果，也讓原本就兵多將廣的快艇陣容發揮更多元的戰力。

不過，先發等級的布萊德索和小莫里斯還沒有打出生涯水準，數據都在近八年的最低點，和前一年也有不小的落差，他們能否在融入團隊的同時，提升個人的表現？也會是未來快艇的團隊配合能否更強的要素。

布萊德索(左)近幾季急速下滑的表現，到了今年還是剎不了車，而且上季他一離開公鹿後，公鹿就拿了總冠軍，恐怕會讓他更失意。他何時能止跌反彈，對快艇是相當重要。 美聯社

3.賽程的時機能否更好？

不可否認，快艇先前的七連勝當中，多少得利於賽程的安排及當時的對手。這七場比賽最硬的對手，算來只有熱火一隊而已，尤其是連續三次擊敗灰狼，完全就是戰績大進補。雖然各隊的賽程早就安排下來，並沒有太多是否公平的討論，一切只是時機使然，不過，快艇目前能夠打進前段班，賽程上確實佔了一點便宜。

接下來快艇的賽程算是軟硬參半，會對上勇士、太陽、爵士等強隊，也會遇上後段班的軟柿子，最艱難的挑戰要等到一月的客場八連戰。不過，之前快艇曾意外輸給幾乎墊底的鵜鶘，在已經沒有明顯的賽程優勢之下，如何避免被力爭上游的弱隊反咬一口，將會是喬治能否讓球隊維持前段排位的關鍵之一。

喬治(中)過去多年常常成為球隊輸球的代罪羔羊，被球迷狂批是家常便飯，難得今年大受球迷歡迎，在賽程轉硬之後，這麼美好的時光還能維持多久？ 美聯社

本季喬治重新扛起球隊第一人的大旗，若是他的副手能夠更強，身邊的團隊配合能夠更好，他們又能在接下來的比賽中贏下應有的勝利，快艇應該能夠穩住目前的位置。