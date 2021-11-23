柯瑞效應加持 勇士可能挑戰73勝並再次奪冠

2016年金州勇士締造73勝9敗，勝率8成90歷史紀錄，一舉超越1996年芝加哥公牛72勝10敗，2016年勇士成為史上單季最多勝，勝率最高球隊。可惜的是勇士雖然創造歷史最多勝紀錄，卻在總冠軍賽被騎士完成史上唯一一次系列賽1：3逆轉，勇士衛冕失利，讓單季73勝反而成了笑柄。

勇士因為球隊核心主力傷病沈寂兩年，連續兩季無緣季後賽，陣中第一主力球星柯瑞已經33歲，勇士明星射手湯普森傷停近兩年何時可以健康復出仍是未知數，復出功力剩下多少也有很大變數。儘管勇士極有可能在今年重新展現爭冠實力，但季前爭冠排名和奪冠指數還是不如籃網、湖人、公鹿、太陽。

不過勇士季前已經被部分專業人士和運動媒體評為「西區最危險球隊」，只要勇士能恢復健康全員歸隊，勇士很有機會在西區跟太陽、湖人、爵士、金塊等爭冠級別球隊一爭高下。

季初非常被看好的湖人打得「離離落落」，勉強保有5成勝率，球隊上空似乎籠罩著一層低氣壓，跟勇士相比真是情何以堪。 美聯社

開季第一個月，勇士打出15勝2敗，8成82勝率告訴全世界：2015-19年連續五個賽季打進NBA總冠軍賽，三奪總冠軍的那支超級勇士已經回來了!

勇士第一長人213公分中鋒懷斯曼今年球季尚未傷癒歸隊，湯普森也預估還要一個月才能復出，但今年勇士已經打出極具說服力「奪冠定律」和「奪冠數據」。

1、開季15勝2敗勝率8成82，很接近73勝球季8成90勝率，這是勇士隊史第二好開局和表現。如果勇士還能維持這種勝率和節奏至少一個月，把勝率拉到9成以上，勇士挑戰單季73勝歷史紀錄一點都不誇張。

2、勇士防守效率第一，進攻效率第二，得分第一、助攻第一，籃板球第二，投命中率第一，三分球命中數第一。

勇士在在季前並沒有特別的花大錢補強，現在攻守各項數據卻都名列前茅，這實在讓人感到不可思議。 美聯社

3、任何一支奪冠球隊都需要擁有五大元素是：最佳防守、主宰力球星、犀利三分球、出色教練、陣容深度，勇士現在一一具備。柯瑞是今年年度MVP呼聲最高球員，三分球、比賽主宰力、改變比賽和帶動隊友能力都是聯盟第一。勇士板凳球員得分能量和爆發力，一直排在聯盟第一到第三之間。

4、柯瑞打出超人表現，展現非凡帶動力帶領球隊贏球已經不再是勇士「贏球定律」，當柯瑞表現失常或手感失溫，勇士還有更多武器贏下比賽，這是勇士更加可怕優勢。

對暴龍一戰，柯瑞全場出手10次命中2球，其中三分球6投1中，出手數、三分球命中率、三分球出手數、投籃命中數都是今年球季最低，全場僅攻下12分也是今年單場最低，但勇士靠著角色球員出色表現和防守，還是以相當優勢輕鬆擊敗暴龍。

柯瑞(中)在手感發燙時，勇士常常能痛宰對手，但在柯瑞手感冷卻時，勇士還是能贏，球隊的得分火力不再局限於少數球員身上。 美聯社

勇士教練柯爾今年不只調整好勇士防守，更打出小個子陣容最強防守和籃板球競爭力，勇士球風流暢好看，三分秀和團隊合作、戰執行力、空手跑動默契完美，不斷打出精采比賽。今年球季NBA五場收視最高比賽有三場都是勇士締造，勇士除了是NBA收視保證，更是球迷、賭盤、媒體最看好爭冠球隊。

柯爾另一項成就是充分挖掘板凳和角色球員潛能，NBA許多沒有人要的球員或被放養球員都在勇士板凳找到定位，證明自己。包括在NBA浮沈五年邊緣人小裴頓，放在自由球員市場根本沒人要的落選球員達米恩李、安德森，以及上季在熱火都用不好的兩名前鋒伊古達拉、畢耶利察，今年球季都在勇士找到信心和定位，證明自己能成為總冠軍球隊重要組成元素。

小裴頓(右)在勇士打出了自信，本季的成績是他生涯最佳，而且他在場上的拚勁讓他大受球迷歡迎！ 美聯社

如果沒有意外，西區目前最好兩支球隊是勇士、太陽，東區最出色兩支球隊是公牛、籃網，勇士是當前四支戰績最好、爭冠熱門球隊中最出色一支。

柯爾並沒有把勇士戰績和戰功攬在自己身上。柯爾說，「勇士能打出如此完整戰力和攻防內容，一切都源自柯瑞，柯瑞比賽有難以置信的牽制力和帶動性，柯瑞才是勇士今年打出如此顛峰團隊戰力最重要原因」。

柯爾深知「兵無常勢，水無常形」的道理，善用目前現有的人力，隨時能因敵變化而取勝，並且智、信、仁、勇、嚴五德兼備，已進入用兵如神的境界。 美聯社

看勇士比賽和柯瑞打球是一種別緻享受，對籃球和傳統籃球也會多很多不同理解，這種感覺和滿足一點都不輸80、90年代看喬丹的比賽。

勇士很可能再次奪冠，也可能挑戰73勝這個不可能目標。