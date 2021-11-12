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NBA／被籃球耽誤的藝術家？厄文IG連發神秘圖片令人費解

聯合新聞網 / 綜合報導
拒打疫苗的厄文越來越神秘了。 美聯社
拒打疫苗的厄文越來越神秘了。 美聯社

不願意接種新冠肺炎疫苗的厄文（Kyrie Irving）繼之前將個人IG帳號頁面的身分改成「藝術家」後，今天（12日）稍早又接連在IG限時動態發出4張神秘的圖片，沒有配上任何文字，令人相當疑惑。

厄文今在個人IG貼出神秘圖片。 圖截自厄文IG
厄文今在個人IG貼出神秘圖片。 圖截自厄文IG

今天厄文發出的限時動態，風格與一天前他曾曬出的3張配有文字的圖片十分相似，上頭皆有著人物畫像。

而圖片上寫著：「你接受的教育越多，就越能瞭解事情的源頭，越能看穿四處充斥著的謊言。你必須尋求真理，真理使你自由。」、「宇宙總是會考驗你的信念，你會遇到令你猶豫的情況，這些都是教訓。在你心中，你明白什麼才是對的，相信你的直覺，並與你的靈魂連結獲得指引。」、「我們留下了你的身份證據，『我們的石刻是留給你的鏡子』。」

厄文在個人IG貼出神秘圖片。 圖截自厄文IG
厄文在個人IG貼出神秘圖片。 圖截自厄文IG

這些話看起來就像某種支撐著厄文的「信仰」，或者這正好表達了他內心的感受，所以他才會將這些話放上社群媒體

厄文今在個人IG貼出神秘圖片。 圖截自厄文IG
厄文今在個人IG貼出神秘圖片。 圖截自厄文IG

不過，少了厄文的籃網已逐漸進入狀態，他們目前戰績8勝4敗，排在東區第三，僅落後給巫師和公牛。此外，日前也有美國媒體報聲稱，厄文的交易價值已來到歷史新低點，因為現在沒有球隊敢要他。

新冠肺炎 社群媒體 疫苗 美國 藝術家

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