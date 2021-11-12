快訊

新手媽媽疑失手悶死2月大男嬰 悲泣不知為何這麼做

幫陳時中戒菸？國健署長說「若他願意」可協助

NBA／不合傳言又添一筆 喬丹曾想「踢爆皮朋屁股」！

聯合新聞網 / 綜合報導
喬丹(左)與皮朋不合傳聞再添一筆。 法新社
喬丹(左)與皮朋不合傳聞再添一筆。 法新社

傳奇球星皮朋(Scottie Pippen)，先前就對喬丹(Michael Jordan)的紀錄片多次表達不滿，隨後也在自傳中，揭露喬丹不為人知的一面。有趣的是《麥可喬丹傳》的作者拉森比(Roland Lazenby)也在書中提到，皮朋當年因貓過世而缺席訓練、使喬丹勃然大怒，也讓昔日最強組合不合的傳聞逐漸浮上檯面。

皮朋和喬丹在90年代攜手，勇奪6次總冠軍，締造「公牛王朝」盛世，外界也將兩人比喻猶如「蝙蝠俠和羅賓」一樣的完美組合。不過皮朋多次公開表示和喬丹關係並不密切，兩人私下並非朋友，並稱自己和其他隊友都是用來陪襯和凸顯他至高無上的地位。

最近積極宣傳自傳的皮朋近日上廣播節目時再次舉例，諷刺喬丹生涯經典的「流感之戰」，遠比不上他1998年總冠軍帶著背傷上陣，他說：「我沒看過很多帶著背傷打球的比賽，得了流感還上場的比賽倒是見過不少」。

事實上兩人失和傳聞，在拉森比撰寫的喬丹傳中似乎就能嗅到。書中描述，皮朋有次為了哀悼他死掉的貓，缺席了一場訓練，隊友格蘭特（Horace Grant）也陪伴在旁。不過當時公牛助理教練巴赫（Johnny Bach）聽聞非常氣憤，認為當時作為新秀的皮朋，怎麼可以因為這種事而缺席訓練，他把葛蘭特叫到一旁，對他說：「你應該把那隻貓丟到垃圾桶！」

而極度重視訓練的喬丹，更是完全不能容忍，對這起事件非常不滿，甚至直接抱怨表示想要「踢爆皮朋的屁股」，毫不留情的教訓後輩。

隨著兩人不斷翻出陳年往事，看來喬丹與皮朋的「最佳搭檔」形象只能留存在比賽中，未來若有更多失和案例恐怕也不讓人意外了。

流感 蝙蝠 紀錄片

相關新聞

老將回春無獨有偶 安東尼與德羅展的大逆襲

本季公牛一舉躍身東區強權，新同學的價值與磨合成效在開季第一個月便展露無疑。新加盟的德羅展(Demar Derozan)和拉文(Zach Lavine)組成令人信賴的雙槍，後場則主控鮑爾(Lonzo B

放養文化獨樹一幟 灰狼已成養生樂園

被譏諷是「養生曼巴」維金斯，來自「養生樂園」灰狼。「養生」的意思是上場打球像上班例行公事，維金斯每場拿到基本場均18-20分，汗流了、目標達成就收工下班，勝負榮耀拚命的事再說。 這樣的形容確實很

NBA／湯普森復原情況良好 傳有望耶誕節前回歸

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的報導，因傷缺席過去兩個賽季的湯普森（Klay Thompson），傳出有望在耶誕節前回歸賽場。 湯普森在前年總冠軍賽遭

NBA／勇士老闆坦言昔補強不力 柯爾曝小裴頓解放關鍵

勇士本季開局火熱無比，戰績放眼全聯盟無敵手，特別是替補驚奇不斷，小裴頓（Gary Payton II）無疑是最耀眼一員。事實上，他上季就在隊上，教頭柯爾（Steve Kerr）就談到今昔差異，而老闆拉

NBA／不合傳言又添一筆 喬丹曾想「踢爆皮朋屁股」！

傳奇球星皮朋(Scottie Pippen)，先前就對喬丹(Michael Jordan)的紀錄片多次表達不滿，隨後也在自傳中，揭露喬丹不為人知的一面。有趣的是《麥可喬丹傳》的作者拉森比(Roland

NBA／厄文歸隊遙遙無期 杜蘭特：專注眼前比賽

厄文（Kyrie Irving）何時會歸隊，眼下看來是遙遙無期，但對杜蘭特（Kevin Durant）來說，他仍舊積極面對球隊所面臨的狀況，認為即使三巨頭難以合體，球隊還是要以現有的組合繼續前進。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。