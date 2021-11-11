NBA／用全能防守振興騎士 菜鳥莫布里成閃亮大鎖

自詹皇在2018年去湖人隊組團之後，騎士隊三季的戰績是60勝159敗，勝率僅僅2成74。這三年的選秀會，騎士隊有三支高順位選秀籤，他們選了塞克斯頓（Collin Sexton）、葛蘭德（Darius Garland）、奧科羅（Isaac Okoro）。塞克斯頓和葛蘭德兩個人都是獨幹型的控球後衛，奧科羅則是防守型的小前鋒，這三位都望之不似人君，眼看騎士隊荒謬的選秀史就要繼續，但今年在第三順位選來的中鋒莫布里（Evan Mobley）卻異軍突起，成為眾星雲集的2021年新秀班中最耀眼的一顆。

騎士隊在一波四連勝後，以7勝4敗成為中央區勝場數最多的球隊，這是他們在後LBJ時期從沒有過的成績。7呎的莫布里從第一戰起就穩穩站穩先發位置，搭配6呎11吋的艾倫（Jarrett Allen），組成近年來NBA罕見的雙塔陣容，如果再加上現在在防疫安全名單上的芬蘭長人馬卡南（Lauri Markkanen，也有7呎），讓總教練比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）可以推出幾乎已經失傳的三大先發陣容。

騎士本季不追隨聯盟的小球潮流，而是擺出莫布里(左)、馬卡南(中)、艾倫(右)三位210公分以上的長人先發，即使馬卡南最近被隔離，騎士卻還是頻頻爆冷打出4連勝。 美聯社

以他們賽季的第一勝為例，這場對上老鷹隊的比賽第三節，比克斯塔夫改用3-2區域聯防，把莫布里拉到防守的最前線，造成明星控衛楊恩（Trae Young）極大的麻煩，騎士隊以一波21比0的攻勢把比賽帶走。莫布里的靈活、敏捷和長手，讓他可以從一號守到五號，在外線他可以守住楊恩，也可以退回禁區保護籃框。大家如果在網路上搜尋莫布里和楊恩，就可以看到莫布里是怎樣困住進攻手段多樣的楊恩。

莫布里能在三分線外面迎接楊恩，逼使楊恩切入做高難度的拋射；他也能快速退回禁區，做最後一道防線；他更能在罰球線附近，用他七呎四吋的手長，造成倉促出手的楊恩投個大麵包。在NBA才打11場比賽，莫布里已經讓很多對手在設計戰術時，會避免去挑戰他，改攻防守不理想的騎士後衛群。

騎士本季的防守效率值為106.4，在聯盟排名第15名。乍看下沒有多了不起，但這是一支在18/19、19/20賽季都墊底，上季倒數第六的球隊，莫布里幾乎是隻手改變了騎士隊的防守能力。目前騎士的七勝中，分別打敗老鷹、金塊、快艇、黃蜂、拓荒者、暴龍和尼克隊，其中六隊上季有打進季後賽，除了快艇和金塊外，其餘五隊的進攻效率都是聯盟前段班，但騎士能讓這些隊伍進攻能力低於平均，成為贏球關鍵。

暴龍前鋒巴恩斯(左)將拿下本季新人王？先看莫布里(右)是否同意吧。 美聯社

莫布里現在已經成為NBA無限換防的海報男孩，在NBA進階數據的統計中，莫布里總共干擾123次對手兩分球出手，全NBA第一，遠比第二名的戈貝爾（Rudy Gobert）多22次。可怕的是他還能干擾三分球的出手，次數多達54次，也是聯盟第一，比第二名的字母哥還多7次。戈貝爾和字母哥兩人都拿過年度最佳防守球員，而莫布里以一個菜鳥，能夠守得比他們還好，著實嚇人一大跳。

如果以現今的NBA球員作為模板的話，戴維斯（Anthony Davis）可能是最接近的一位。騎士雖然在對上湖人隊時以12分敗北，但莫布里以16投10中，23分的得分，壓過了AD的15分。他也是騎士先發五人中唯一一個場上正負值不是負的人。戴維斯在賽後稱讚這個年輕人：「他跟我剛進聯盟時身材差不多，很瘦，打火鍋一極棒，也是高吊灌籃的好手。但說實話，他可能比我那時候投籃手感更好。他的能力一定會越來越好，可望成為一個零死角的得分好手。」莫布里目前每場比賽平均14.9分，8.0籃板，1.3個火鍋，很接近AD菜鳥年的數字（13.5分，8.2籃板，1.8火鍋）。連騎士前一哥LBJ也認同莫布里的能力：「他肯定會成為聯盟中的頂尖球員。克里夫蘭找到一個好手了。」

莫布里(左)對決明星大前鋒藍道(右)表現一點都不遜色，他未來的發展更讓人可期。 美聯社

也許莫布里在這個賽季還沒辦法把騎士隊帶進季後賽，但騎士隊已經知道球隊下一個中興功臣在哪了。騎士隊在季中很可能就會進行改造，塞克斯頓將是許多球隊需要的攻擊型控衛，當然回春的魯比歐（Ricky Rubio）也會得到很多青睞，但莫布里肯定不動如山，絕對是非賣品。