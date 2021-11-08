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NBA／40秒內連飆3記三分彈 波特讓柯瑞都瘋了

聯合報 / 記者曾思儒／即時報導
波特(右)。 路透
波特(右)。 路透

勇士隊今天面對火箭隊再下起三分雨，帶起最高潮的外線攻勢主角卻非當家球星柯瑞（Stephen Curry），波特（Otto Porter Jr.）第二節末在40秒內連進3記三分球，讓板凳區的柯瑞和格林（Draymond Green）都陷入瘋狂。

波特瘋狂攻勢從第二節剩下1分45秒開始，當時勇士僅以60：59領先，他外線進球後還抓下防守籃板，1分26秒再飆進另枚三分彈；1分05秒波特命中第3記三分球，出手後還順勢倒在勇士板凳區，是被嗨翻的隊友推回球場。

這波攻勢讓勇士領先瞬間拉到兩位數，教頭柯爾（Steve Kerr）笑說，當時板凳區的興奮程度可以從球員們的肢體動作一覽無遺，「波特和畢耶利察（Nemanja Bjelica）給了我們截然不同的面相，自從我來這裡後，從未見過兩個大個子有這樣的外線能力，真的為我們打開空間。」

203公分的波特今天外線7投5中攻下15分，206公分的畢耶利察也挹注4投3中的三分彈，勇士全隊今天15記外線進球就有超過一半是兩人貢獻。

全場15分有12分集中在第二節的波特說，好表現是因成功防守帶動，「我們製造些關鍵失誤，有些抄球，透過防守製造進攻機會，我才得到些空檔然後進球。」

波特的飆分秀讓當時在場下的柯瑞都嗨翻，不但從板凳區一路蹦跳到底線，第三球更是波特準備出手時就準備慶祝，板凳區氣氛熱烈。

波特 勇士 柯瑞

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