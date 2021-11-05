肩負選秀大年狀元壓力 康寧漢沒有低潮的空間

本屆選秀是近幾年來整體素質與天賦出眾，被評為未來性有機會向黃金03梯看齊的少見大物年。新賽季開打至今兩週，樂透區新人多位表現出色，讓人對這批新秀的前途感到光明。

然而官方公布的新人戰力榜中，佔據前兩名的卻不是狀元、榜眼。他們分別為第四順位暴龍長人巴恩斯(Scottie Barnes)，先發出賽7場，平均18.1分8.9籃板2助攻，命中率達55%，個人效率值近逼20大關。騎士的7呎探花莫布里(Evan Mobley)則先發9場，繳出13.3分8.2籃板2.3助攻，命中率49%緊追在後。

由於兩大潛力長人適應聯盟與融入球隊的速度之快，幫助本該處於重建的母隊反而在開季繳出6勝3敗，5勝4敗的佳績。巴恩斯、莫布里，甚至溜馬第13順位的射手杜阿爾特(Chris Duarte)、第8順位的德國前鋒華格納(Franz Wagner)、第6順位的全能後衛吉迪(Josh Giddey)都用實戰成績技壓同梯雙雄的榜眼格林(Jalen Green)和狀元郎康寧漢(Cade Cunningham)。

暴龍新人巴恩斯(中)開季就被拉上先發頂替受傷的主將席亞康，但沒想到越打越出色，頗有大將之風，暴龍在第四順位選進他真的是撿到寶了。 美聯社

火箭開季一團亂，1勝6敗，格林個人表現也如預期，需要時間培養，他現階段的投籃準心與穩定度就是首要課題，但球賽中多次嘗試驚天暴扣的畫面，激情的球風仍令人對他的天賦垂涎。

而東區墊底的活塞，目前1勝6敗，百廢待舉皆是為了期待著以康寧漢為核心開創下一個世代的陣容。

康寧漢能否化壓力為助力 將是生涯第一關

背負著選秀大物年狀元壓力的康寧漢，先是因為傷勢及球團保護下，出賽場次本就比同梯球員少，至今例行賽僅出賽兩場，卻已創下史上首位在前兩戰出手超過8次，且命中率低於15%的難堪紀錄。隨著這兩場球糟糕的嚇人，伴隨而來的是排山倒海襲向康寧漢的輿論批評與壓力。

從他號稱有6呎7吋的大型控球，到實際體測縮水了一吋，加上健康狀態的保持與前兩場投籃能力顯然還沒進入職業水平，讓人對他起了疑慮。縱使選秀前各家球探報告多對於康寧漢有著心理素質成熟與球風沉穩的評價，但康寧漢若不趕緊在下一場球回過神來，一周內對他的生涯起點將成相當有衝擊性的震撼教育。

康寧漢前兩戰的主場出賽，投籃22投僅3中，拿手武器之一的三分球14投盡墨，一共得8分而已。 儘管透過轉移球能創造空檔投射機會，但無論是接應出手或是運球後的帶一步跳投，康寧漢投籃失準的誤差都太大了，每一球出手都在球迷的驚嘆與惋惜中落幕。

要預測康寧漢(右)是否是水貨狀元時間還太早，但是生涯前兩戰22投僅3中，三分球14投0中，這麼爛的起手式實在沒有狀元的氣勢。 美聯社

此外，他的啟動速度也出不來，突破擺脫不了對手，只能在防守球員緊逼下強行拋投、上籃。明顯地他的持球和投籃選擇有待商榷，身體狀態還沒準備好上戰場。

對比順位比自己後面的同梯新秀一個個表現出色，有著接下球隊先發要角的味道，康寧漢身為這屆選秀之中被公認的狀元，這種同梯間無形的競爭已成壓力將如影隨形跟著他。

心理調適至為關鍵 康寧漢得增加侵略性

給予新秀有適應期，容忍犯錯，調整改進的空間是一定要的，但宛如天選之人降臨底特律的康寧漢，本身就得有自覺將承受這樣的壓力，沒有太多讓他慢慢走出低潮、熟悉快節奏職業生涯的空間。過去已經有不少水貨狀元，或是心理壓力調適不過來而飽受投籃失憶症所困的例子，實在不希望各方面皆擁有偌大開發潛能的康寧漢成為下一個沒打出名堂的狀元郎。

康寧漢前兩戰的表現不禁讓人想起2013年選秀狀元班奈特(左)的悲慘新人球季，騎士當機立斷季後就把他換到灰狼，最後他只打了四年就結束NBA生涯，平均得分僅4.4分。 歐新社資料照片

先不說康寧漢該怎麼奪回，表現出他是本屆最佳新秀的實際作為，他必須同時維持健康，並保有積極的求勝企圖心，否則身心層面可能就先被各方壓力擊垮。康寧漢若想降低日漸上升的壓力，必須從更靠近籃框取分開始，前兩場手感不佳的情形下，完全不見他臨場應變去利用到身材優勢打對方後衛，甚至切入、碰撞的畫面都不多，打法太過於溫和，將會讓他的外圍投籃更加被刻意針對，不利於他提升投籃手感。

除了進攻之外，康寧漢備受期待的還有他在組織、防守上皆能作出貢獻的全方位。他過去拿手的擋拆發動，在指引傳球的動線上，看得出他是有能力能做得更棒，籃板球的爭搶與保護，協防端得幫助則必須更有侵略性些，才能在進球之外，讓球迷們見識到他的存在感。

職業生涯剛起步，前兩場的失利絕對是警惕康寧漢的最好教材，畢竟他的定位，在球隊之中是沒有太多空間能讓他在鎂光燈焦點之外慢慢成長的。在這個怪物如林的籃球最高殿堂，若每晚沒有拿出百分之百的奮戰心態，很快就會失去舞台。

現在剛開季，教練團應該正視他們陣中最寶貴資產所面臨的課題，快速去應對調整，而不是給予無限的空間，放任康寧漢四處碰壁。年僅20歲的康寧漢是很有潛力與未來性的建隊指標沒錯，但同梯們出色表現紛紛出籠之際，教練團與康寧漢勢必得趕緊磨合出一套雙方配合得宜的方式，先在球賽中拿出實戰成績才行。

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