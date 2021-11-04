NBA／熊熊熱火能燒多旺？ 三高羅瑞續航力成關鍵

熱火開季狂燒，目前以六勝一敗的戰績與公牛及爵士並列聯盟第一。相較於狀況同樣絕佳的勇士、爵士和公牛的連勝紀錄只停在四場，季前並不被特別看好的熱火卻打出了五連勝，這也讓許多人認為他們的火熱表現可能只會是曇花一現。而羅瑞（Kyle Lowry）的續航力，將會是熱火這把火能延燒多久的最大關鍵。

今年的熱火在進攻上確實體現了總教練史波史特拉（Erik Spoelstra）的戰術推演，每個主力球員都有均衡的出手機會。上一戰對獨行俠，更是打出了四人都拿下20分以上的全面火力。

其中，羅瑞從開季以來，一一地補上了本季熱火在新隊型上所需要的戰力拼圖，也就是一個能夠提高球隊轉速的高效後衛。羅瑞不只讓熱火的防守更好，全隊的進攻也更有侵略性。到了近兩戰，羅瑞更是把自己的三分外線水準也給找了回來。

羅瑞(右)為熱火帶來攻守的全面強化，目前熱火場均116分是聯盟第二高，失分98.9分也是聯盟第二少！ 美聯社

目前熱火可說是保有了一貫的防守基因之外，再補上了三分及快攻的得分火力。和上季相比，本季熱火有羅瑞在陣時，從球隊節奏、進攻速度、快攻比例、再到攻守轉換頻率都獲得顯著的提升。這樣的進攻升級，是羅瑞帶來的改變，也是熱火戰績長紅的主因。

接下來的問題也很單純，35歲的羅瑞能維持這樣的績效多久？簡單來說，可能直接影響羅瑞績效的因素有二：第一來自於他本身的三高狀況，第二則是來自於他的隊友。

以羅瑞的狀況來說，意外傷病和年紀老化是他難以避免的最大風險。在羅瑞交易案當中，被換到暴龍的德拉基奇（Goran Dragic）就是個例子。

這兩個年齡相同，背號相同的控衛互換東家之後，命運可說是完全不同：仍穿著7號球衣的羅瑞依舊是不可或缺的主力，反觀換回1號球衣的德拉基奇，卻已經完全被排除在用人的輪換之外。開季僅先發第一場之後就被拔掉主控位置，打了四場就被徹底棄用。暴龍近來拉出的四連勝，沒有傷勢的德拉基奇全坐在板凳上當觀眾。這樣的表現，加上將近兩千萬的年薪，將讓德拉基奇很難在季中被交易，可能很快就會走上買斷一途。

德拉基奇(左)熱身賽時還能擔任先發，開季後卻遭到取代，連上場時間都大幅減少。 美聯社

德拉基奇已經出現嚴重老化的現象，這樣的情況很有可能也會發生在同齡的羅瑞身上。雖說德拉基奇近三年的出賽數下滑，早已失去了不動的先發地位，今年強弩之末的窘境，其實並非一日之寒。但是，羅瑞近四年的出賽數也是從7字頭開始每年下滑一個十進位（78, 65, 58, 46），加上他又是先發，平均出賽時間更長，累積的體能負擔更重，這些都會影響羅瑞本季能夠健康出賽的場次。

隊友則是另一個會嚴重影響羅瑞績效的因素。熱火目前缺乏一個經驗相埒、控場能力相近的替補控球，所以無法在羅瑞離場時維持相同的組織強度。這也逼使羅瑞必須出賽更長的時間，長期下來將會造成更多的耗損。

羅瑞(下)30歲前後在暴龍的上場時間非常高，對他的身體已有不少耗損，現在他已經35歲，已無法再像之前那樣整場飛奔，而且還要小心隨時可能出現的運動傷害。 美聯社

目前熱火的第一替補是三年級生赫洛（Tyler Herro），經歷菜鳥年的驚奇，第二年的撞牆期，而在第三年從板凳區重新反彈的他，開季以來不斷交出亮眼數據，熱火後場也就是由羅瑞、赫洛和三分射手羅賓森（Duncan Robinson）這三人進行輪替及搭配。

當羅瑞下場的時候，主要是由赫洛入替。雖然目前赫洛的成績驚人，但他畢竟是個得分後衛，還沒有那種主控全場的能力，更沒有羅瑞創造出來的節奏。這樣看來，羅瑞在比賽中間能夠喘息的時間似乎不多。

當然，熱火陣中還有巴特勒（Jimmy Butler）能夠接過主控的位置，過去史波史特拉就說過，巴特勒可以在他的無固定位置的體系裡扮演控球小前鋒。無論經驗、能力和地位，巴特勒都能勝任組織全隊攻勢的工作。這兩人又是好友，羅瑞還是巴特勒女兒的教父，兩人在場上互補十分自然合拍。

加上巴特勒今年開季打出驚人的強勢表現，他不只比上季更想出手，命中率也不斷提高，同時還更常殺入禁區攻擊籃框。在今年聯盟導入吹判新制之後，巴特勒每場仍然能維持平均7.7次罰球的成績，在聯盟的小個子球員當中名列前茅。

這一點是熱火的優勢也是隱憂，巴特勒若是照這麼打下去，不斷地挑戰籃框，卻因為高強度的碰撞而受傷的話，羅瑞不只在控球的角色上更吃重，在得分和防守上的輸出也必須拉得更高，才能維持住熱火的狀態。

巴特勒(左)不但與羅瑞搭配狀況良好，而且必要時還可以控球前鋒的角色來協助羅瑞，但是巴特勒本身的負擔已經很重，所以最好還是其他隊友都能挺身幫忙。 美聯社

簡言之，羅瑞本身已經是個三高球員：年事已高，受傷風險更高，過去缺賽數也一直在創新高。若是隊友出狀況，逼得年紀老大的羅瑞扛起更多負擔的話，除了增加他的傷病風險之外，也可能因為分神處理多工任務，拉低了他目前的超高績效。

本季熱火若是想要延續火熱的表現，羅瑞的續航力就是樞紐。而想要讓羅瑞保持高績效的輸出，他的隊友們得在場上為他分擔更多時數及責任才行。