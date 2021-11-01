NBA／哈登大三元數追平柏德 奈許讚：全方位進化

籃網隊今天以117：91輕取活塞隊，還創下多項紀錄，包括「大鬍子」哈登（James Harden）繳出本季第一場「大三元」，生涯累積59次大三元，追平「大鳥」柏德（Larry Bird）並列史上第7，團隊命中率也改寫隊史最佳。

哈登今天上場29分鐘，攻下18分、12助攻和10籃板，除是本季首度「大三元」，也是身披籃網戰袍的第13次。

籃網教頭奈許（Steve Nash）讚說，感覺哈登各方面都有進步，「我認為他的反應、爆發力、自信、球感、節奏到所有事情，都朝著正確方向前進。」

哈登提到，自己的信心和節奏感已經一起回歸，「我感覺好太多了，我知道我會有些慢熱，因為打得並不多，但我也知道事情會漸上軌道，隨著比賽一場一場進行，感覺好多了，整體都是。」

哈登目前59次「大三元」排史上第7，也是現役球員第3；現役球員前兩名目前都在湖人隊，「小皇帝」詹姆斯（LeBron James）以99次排史上第5，衛斯特布魯克（Russell Westbrook）則以185次名列史上第一，每增加一場都是締造新紀錄。

籃網今天還寫下另個紀錄，團隊全場72投47中，命中率高達6成53，包括25投13投的三分球，創下隊史單場命中率新猷。