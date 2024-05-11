中職／楊祥禾感受一軍震撼教育 陳江和熱煲紅龜牌雞湯
中信兄弟隊菜鳥楊祥禾正在一軍打擊區上感受震撼教育，昨天賽後首席教練「紅龜」陳江和搭著他的肩膀，熱煲「雞湯」。他指出，對楊祥禾比較擔憂的是他是屬於個性比較悶的選手，希望他可以更大膽、自信一點去表現。
在當家游擊手江坤宇受傷缺陣的情況下，楊祥禾加上今天已是連續第16場扛起先發游擊手；至今天賽前，他的打擊成績相當低迷，46打數只出現4安打，打擊率只有0.087，吞下16次三振，包括4次3球K，分別由曾峻岳賞出3次、吳世豪1次。
昨天兄弟以6：3擊敗富邦悍將隊之戰賽後，陳江和搭著楊祥禾的肩膀說話，並非因為他在8局下的失誤，而是單純因為他的打擊狀況。
陳江和坦言，楊祥禾的打擊還沒進入狀況，「一個新人進來一年多，上來一軍強度那麼強，他又是屬於那種比較悶悶的選手，比較不敢去開口，打不好一定會擔心、思緒比較混亂。」
陳江和說，自己只是告訴他，盡力做好、要有自信，「他一直都很認真，但希望他的企圖心可以再強烈一點，更大膽去表現。」至於打擊表現是否已牽動到他的守備穩定性，陳江和認為倒是還好，選手不可能都沒有失誤，「我失誤也是很多啊。」
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