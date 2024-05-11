中職／球迷大鬧新莊棒球場言語恐嚇+衝撞 悍將發聲明

新莊棒球場昨天發生球迷鬧事意外，富邦悍將隊今天透過聲明稿還原事發經過，球團也呼籲，禁止對現場工作人員進行言語恐嚇或肢體暴力，若有任何違法行為將第一時間通報警方。

昨天悍將在主場迎戰中信兄弟隊，場邊卻不平靜，一名情緒激動的男子與工作人員兩度衝突，最終遭警方壓制帶回調查，影片也被球迷PO上網路。

悍將今天上午聲明稿描述事發經過，「有球迷至場內管制區域拾取界外球，經聯盟與球團現場工作人員勸導後，也同意該球迷保留該界外球並回座繼續觀賽。隨後因又有界外球飛至該區域，聯盟現場工作人員依照勤務執行流程前往該區，檢視是否有其他球迷遭界外飛球擊傷，但該球迷以言語恐嚇辱罵工作人員，並用身體頂撞工作人員。工作人員隨即通報主管協處，聯盟也請員警到場協助，確認球迷該行為已違法並以現行犯帶回調查，該球迷反抗不願配合警方執法，遭警方強勢逮捕回警局。」

中華職棒聯盟與悍將球團表示，球團因安全考量，於球場部分區域進行管制，旨在維護球迷及現場工作人員安全，希望球迷朋友配合。同時，也禁止對聯盟及現場工作人員進行任何言語恐嚇或肢體暴力行為，以共同維護良好觀賽氛圍及安全，如有任何違法行為，將會第一時間通報員警到場協處。