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中職／獅隊封王遇亂流 最速亮燈恐到12日

聯合報／ 記者陳宛晶蘇志畬／綜合報導

統一獅隊想在昨晚點燈需要的三項必要條件，全數不成立，昨天以3：5不敵樂天桃猿隊，終止3連勝。加上同日中信兄弟、味全龍隊都贏球，獅隊想在本周亮燈，只剩自己、台鋼雄鷹、富邦悍將隊都必須二連勝，才能在12日亮燈上半季封王魔術數字M24，若能點亮仍會是史上最速亮燈紀錄。

獅隊昨由「金孫」古林睿煬先發，本季首度投滿6局，但內容相當動盪，被敲9安打、失5分，第1局以連2K開局，卻在保送廖健富後開啟危機，被朱育賢、林泓育連續敲安丟掉1分，2局下再因林承飛、陳晨威的串聯安打失血。

2：2的局面，猿隊在5局下由陳晨威的三壘打開啟另一波攻勢，廖健富以高飛犧牲打先送回超前分，朱育賢補上陽春砲，古林睿煬第6局又在兩出局後被余德龍三壘打、陳晨威一壘打狙擊，猿隊攻下第5分。

猿隊本季在桃園球場出賽4場維持不敗，先發投手霸威斯以5.2局失2分收下本季首勝，陳柏豪9局上把關2分領先，成功守下勝利，本季第7次救援成功在榜上獨走，本季出賽15場、15局防禦率仍維持在完美的0。

新莊棒球場上演「金融大戰」，兄弟一改前兩場合計僅得兩分的窘境，昨天攻勢重新串聯，許基宏本季第一次的猛打賞演出加持，以6：3擊敗悍將，終止2連敗。

兄弟3局上由王威晨先選保送，岳政華、許基宏、陳俊秀連續3支安打串聯瞬間攻下3分；5局上則是靠著岳政華、許基宏兩支安打攻占得點圈，曾頌恩、王政順的安打都為黃衫軍持續追加分數。

兄弟 桃園

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