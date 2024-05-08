中職／勝騎士賞兄弟12K 猛獅平最速20勝紀錄卻添傷兵

統一獅勝騎士今晚狂K中信兄弟打者，先發6局12次三振，刷新個人生涯新高，差1次就追平隊史紀錄，而獅隊打線也延續火力，最終以8：0取得開季第20勝，只花26場追平史上最速紀錄。

勝騎士今天以112球投完6局，被兄弟敲出3支零星安打沒製造危機，包含3局下3連K，全場12次三振，差點追平1995年阿波里那留下的單場13K隊史紀錄，聯盟紀錄則是單場16K，由兄弟象瑞奇、養父鐵共同保有。

獅隊1局上就靠4支安打攻下3分，陳鏞基的安打有2分打點，陳重廷滾地推進有1分，他在6局上也用滾地推進幫獅隊得分，7局上則是林佳緯、陳鏞基各敲出1分打點安打，9局上又追加2分。

獅隊開季26戰取得20勝，追平2018年Lamigo桃猿隊寫下的中職開季最速20勝，而隊史原本最速20勝是2008年花了28場，今年獅子軍翻新紀錄。

2018年猿隊最終以38勝22敗拿下上半季冠軍，並以包辦下半季冠軍之姿拿下年度總冠軍，而過去中職64個半季先取得20勝的球隊，有46次奪得季冠軍，機率高達7成19。

然而5局上卻浮現陰霾，游擊手林靖凱敲出安打後衝往二壘，卻因滑壘蹬到壘包導致左腳受傷，被擔架抬下場，獅隊主力受傷名單又多一人。