中職／林靖凱滑壘蹬到被擔架抬下場 猛獅浮現傷兵隱憂

統一獅隊開季至今戰績長紅，然而今天與中信兄弟隊之戰卻又多了一名傷兵，主力游擊手林靖凱因滑壘時蹬到壘包，導致左腿受傷，被擔架抬下場。

獅隊靠著1局上4支安打攻下3分，然而3：0領先的局面卻在5局上出現驚險畫面，林靖凱敲出中外野安打直奔二壘，卻在滑壘時動作卡卡，左腳與壘包接觸時直直撞上、沒有緩衝動作，隨後林靖凱抱著膝蓋後側倒地。

林靖凱在二壘被觸殺出局，兄弟二壘手岳東華見狀趕緊求救，獅隊防護員也立刻上場觀察狀況，最終決定用擔架將表情痛苦的林靖凱抬下場，5局下也改由許哲晏接手游擊防區。

獅隊目前雖然以19勝6敗排名中職第一，胡智為、林子崴、劉軒荅、林子豪、蘇智傑、林岱安等主力都躺在傷兵名單，好在板凳夠深還有人跳出來填補戰力，不過這份名單今天又多了林靖凱一人。