中職／日球迷也瘋「粒寶樂園」！大讚一粒可愛又有才：冬盟就知她會紅

中華職棒今年一軍加入新球隊台鋼雄鷹，陣中除了有前旅日選手王柏融以外，因葉保弟應援曲而爆紅的啦啦隊成員「一粒」，也成為話題人物。除了台灣，也吸引到許多日本球迷熱烈討論這位啦啦隊新寵。

根據日本媒體「Full-Count」報導，近年中職啦啦隊在日本也蔚為話題，源頭可以追溯到中信兄弟「Passion Sisters」的成員峮峮。她在爆紅之後，2021、22年都分別出版日文寫真集。後來原屬樂天桃猿、今年轉戰味全龍的林襄，也在日本頗具人氣。

如今因為葉保弟使用嗩吶吹奏魔性十足的應援曲，讓一粒繼上述兩位啦啦隊女孩後，成為新一代的目光焦點，IG追蹤人數與日遽增。粉絲中也包含許多日本網友，稱讚一粒「真的好可愛」、「超喜歡」、「應該很快就會在日本爆紅了」、「台灣的女孩真的好可愛」、「輕輕鬆鬆就超越了日本偶像和演員」、「台灣啦啦隊真的好多很可愛的，是因為薪水不錯又能進行個人活動，跟日本完全不同嗎？」。

也有一位網友表示，「去年冬季聯盟發表名單時，我就覺得這位女孩會紅。今年果然一如預料，在球季開打前就在台灣掀起話題了。她還是大學畢業後TOEIC接近滿分的才女，當過政府招待外國貴賓的翻譯。除此之外，葉保弟的應援曲也很容易讓人上癮，台鋼有好幾首這樣的歌」。