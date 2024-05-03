PLG／攻城獅年度最香主題日 17位女孩上演藝能大賞

新竹御頂攻城獅將於4日至5日展開「南港輪胎 最女子的時光」主題周，最女子的時光將由Muse Girls慕獅女孩打頭陣，17位女孩將於賽前、中場帶來多段精彩表演．近期球團也特別招募「小小慕獅」，預計於周末主場賽事登上小舞台應援，並參與開場表演。

Muse Girls將分為紫隊與白隊，紫隊成員有霖霖、小映、侯芳、張愛、闕闕、斐棋、口水、子筑、玫瑰；白隊成員有瑟七、Joy、詩雅、小U、璇璇、宸宸、柔一、一七，兩隊將於賽事當天展開「人氣競賽」，球團分別推出紫隊款與白隊款應援毛巾，當日應援毛巾銷售數量最高之隊伍將獲勝，現場獅紫軍有機會獲得勝隊女孩簽名球。

另外，Muse Girls女孩們近期也展開緊鑼密鼓特訓，17位女孩在主題周各自準備十八般武藝，表演項目包含京劇表演、歌曲演唱、唱跳舞曲、儀隊操槍、性感舞蹈，攻城獅球團期盼能在「最女子的時光」主題周讓所有獅紫軍看到女孩們有別於日常應援的才藝，展現專屬於慕獅的女力精神。

攻城獅球團於最女子的時光推出主題限定球衣，由新人劉光尚與Muse Girls子筑親自穿搭演繹，此款球衣結合復古條紋元素，整件球衣採用粉色漸層襯底，盼能呈現「女子」多元且不受任何社會框架的精神。

本周末最女子的時光由南港輪胎冠名合作，南港輪胎自攻城獅創隊以來連續支持攻城獅邁入第四年，今年南港輪胎推出全新IP「胎哥」，沉穩厚實的形象與可愛俏皮的個性，呼應南港輪胎自創立以來安全可靠的品牌形象。胎哥將於本周日蒞臨攻城獅主場，與攻城獅吉祥物瑞迪、紙箱Uncle齊心帶領獅紫軍應援，期盼能為攻城獅穩固戰績榜席次，邁向季後賽。