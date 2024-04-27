中職／林哲瑄再見安！延長賽一棒破龍隊內野5人陣

新莊棒球場今晚出現延長賽，富邦悍將隊與味全龍隊正規賽2度戰平，延長賽也打平1次，11局下龍隊祭出內野5人陣，結果林哲瑄一棒把球敲到外野，一支再見安打幫助悍將以4：3拿下勝利。

龍隊先發投手徐若熙今晚首局就因保送後，讓悍將連兩次成功推進，接著范國宸高飛犧牲打丟掉1分，接下來一路投完5局沒遇到太大危機，但6局下續投，卻被敲安打加上隊友失誤，只能退場休息，以先發5局被敲2支安打失1分的表現作結，另有4次三振。

悍將先發投手布藍登繼前1場投出優質先發後，今天也繳出6局僅失1分的表現，全場被敲4支安打，另有3次三振、2次四壞保送，但結果無關勝敗。

龍隊在7局上靠著2次四壞保送後，郭天信的安打再敲回1分，不過悍將8局下戴培峰敲出二壘安打再靠失誤上三壘，林哲瑄的適時安打追平比數。

兩隊進入延長賽突破僵局制，10局上劉基鴻、林智勝連續2支安打攻下1分，10局下王正棠在1出局、一三壘有人時敲出適時安打，第三度追平比數，只不過滿壘、1出局下，陳真敲出雙殺攻勢歸零。

11局下龍隊林逸達先三振申皓瑋，接著故意四壞保送辛元旭，但戴培峰成功敲出內野安打製造滿壘，此時龍隊1分都不能掉的情況下，將一名外野手拉近內野嚴防，不料還是被林哲瑄在1好3壞下，將球敲到外野空檔，形成再見安打。