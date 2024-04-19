中職／比林威助時期多！4棒許基宏犧牲短打破隊史35年紀錄

中信兄弟隊第四棒許基宏昨天在一、三壘有人突襲短打，完成本季團隊第16次犧牲短打，刷新隊史前13戰最多犧短紀錄。

許基宏5上無人出局一、三壘有人時上場打擊，當時教練團沒下戰術，他卻觸擊將一壘跑者推進至二壘。總教練平野惠一看到時也嚇到，受訪時表示，「我也跟他說，他是四番（第四棒）打者，希望他盡量打，就算雙殺也沒問題。」

兄弟今年出賽13場，只有4場沒成功犧牲短打，昨天許基宏的偷點，讓兄弟連3場有犧牲短打紀錄，本季最高紀錄是3日至9日的連6場。

兄弟前13場16次犧牲短打，打破2006年的15次，創兄弟隊史前13戰最多紀錄，聯盟紀錄是1992年統一獅和2003年中信鯨，曾在前13戰22次犧牲短打。

中信本季已嘗試觸擊42次，第2名的味全龍隊只有24次。這是中職2018年開始統計觸擊細節數據以來、隊史前13戰最多觸擊嘗試一季，比林威助時期還多。