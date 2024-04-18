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中職／許基宏偷點說歹勢 平野惠一：四番要盡量打

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中信兄弟終場就以6：2拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影
中信兄弟終場就以6：2拿下勝利，球員在場中慶祝。記者陳正興／攝影

中信兄弟隊今天以6：2擊敗富邦悍將隊，然而5局的跑壘亂象讓外界看得一頭霧水，在此之前許基宏還在一、三壘有人時偷點，總教練平野惠一表示：「我都嚇了一跳。」

兄弟以2：0領先進入5局上，開局岳政華、陳子豪連兩支安打攻佔一、三壘，不料第四棒許基宏突然比出短打，僅將陳子豪送上二壘，送對方1個出局數。

平野惠一看到時也嚇到，「基宏下來有說，平野教練歹勢，他自己想要點。」平野惠一認為，或許是前兩打席沒打好，許基宏才希望用這樣的方式幫助球隊，「我也跟他說，他是四番（第四棒）打者，希望他盡量打，就算雙殺也沒問題。」

而在1出局、二三壘有人後，蘇緯達敲出的投手滾地球，因岳政華遠離三壘，開始一連串夾殺，最紀錄上是「1-5-2-3-5-3T」，陳子豪在壘間被觸殺出局，不過2出局、二三壘有人後，兄弟又靠兩支安打灌進3分，擴大領先。

雖然結果是好的，平野惠一也指出，由於是投手前滾地球，當下是希望維持二、三壘有人，最不理想就是雙殺。

而兄弟打線今天發揮纏鬥功力，讓悍將先發投手羅戈僅投4局就因用球數偏高退場，平野惠一對此給予高度評價，「這是面對洋投的攻略，做得很好。」

但平野也指出4局下7到9棒只耗了9球，其實可以更早讓對手退場，「打線不同位置有不同任務，只想著打擊，這樣有點太天真了，相反也要思考，當自己防守時遇到相同狀況，也不能被對手纏鬥。」

平野惠一 許基宏 陳子豪

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