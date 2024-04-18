中職／王尉永不一樣了 連6場三振背後有運科協助
開季前6場出賽全都投出三振，對富邦悍將隊王尉永來說不是巧合，「今年有想要三振打者的強烈欲望。」對去年成績的不滿成為動力，加上到貝斯沛拉棒球學校進行科學化訓練，找到投球姿勢問題，做出改變。
王尉永從2019年加入悍將後就是牛棚要角，去年防禦率來到生涯次高的3.44，但今年開季6戰沒掉分，被上壘率僅0.41，7.1局還投出10次三振。
「今年好球率比較高。」王尉永表示，這樣對投手來說會比較輕鬆，也有空間引誘打者，自己也很積極想要三振，「去年成績沒到自己預期，想要讓打者打不好。」
王尉永做了滿大改變，季後到貝斯沛拉棒球學校訓練，透過運動科學協助，發現自己過去因出手點導致手肘容易承受較大壓力，「投球跟下肢的動作上都有做改變。」
王尉永說：「當下也是有糾結。」對投手來說改變投球姿勢是大事，「但不改變的話只能原地踏步。」過去王建民當投手教練時，王尉永就曾接觸德州魔法學校的運科，萌生興趣，也願意做出改變。
近期常看到王尉永在先發投手退場後立刻上場接手，不固定的出賽時機，卻能維持好表現，他認為，無論是中繼、後援投手，準備上都是一樣，「把自己心態準備好，不用想太多，有多少能力做多少事，把這1局守下來就好。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言