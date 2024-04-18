中職／猿隊結束流浪？桃園球場通過場勘 21日測試賽
桃園球場能否順利從「傷兵名單」中歸隊？中華職棒聯盟今天與桃園市政府體育局、球員工會、樂天桃猿球團及外部專業委員組成之審查委員會共同勘查場地，已經通過第一階段檢查，將在4月21日舉辦測試賽，符合標準後就可安排一軍賽事。
中華職棒聯盟今日發布新聞稿表示，今日前往桃園球場勘查，內野狀況已經符合賽事標準，外野草皮養護已較8日場勘時明顯改善。
審查委員除提出一些細節需調整，認為整體場地已可辦理賽事，測試賽將安排於21日晚間，讓教練、球員實地測試通過後，才能正式確定一軍賽事之規畫安排。
目前21日晚間的測試賽，將由樂天桃猿隊與桃園市棒球隊組成聯隊，出戰開南大學棒球隊，讓職業隊、城市隊與大專隊一起參與測試賽，希望就後續球場或燈光的測試能進一步調整到最佳狀態。
若一切順利，開季至今到處流浪主場的猿隊，最快26日開始與台鋼雄鷹隊的三連戰，就可回到桃園主場。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言