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中職／猿隊結束流浪？桃園球場通過場勘 21日測試賽

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
樂天桃猿隊主場桃園棒球場今天進行場勘。圖／中華職棒聯盟提供
樂天桃猿隊主場桃園棒球場今天進行場勘。圖／中華職棒聯盟提供

桃園球場能否順利從「傷兵名單」中歸隊？中華職棒聯盟今天與桃園市政府體育局、球員工會、樂天桃猿球團及外部專業委員組成之審查委員會共同勘查場地，已經通過第一階段檢查，將在4月21日舉辦測試賽，符合標準後就可安排一軍賽事。

中華職棒聯盟今日發布新聞稿表示，今日前往桃園球場勘查，內野狀況已經符合賽事標準，外野草皮養護已較8日場勘時明顯改善。

審查委員除提出一些細節需調整，認為整體場地已可辦理賽事，測試賽將安排於21日晚間，讓教練、球員實地測試通過後，才能正式確定一軍賽事之規畫安排。

目前21日晚間的測試賽，將由樂天桃猿隊與桃園市棒球隊組成聯隊，出戰開南大學棒球隊，讓職業隊、城市隊與大專隊一起參與測試賽，希望就後續球場或燈光的測試能進一步調整到最佳狀態。

若一切順利，開季至今到處流浪主場的猿隊，最快26日開始與台鋼雄鷹隊的三連戰，就可回到桃園主場。

中華職棒 棒球 樂天桃猿

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