中職／猿隊結束流浪？桃園球場通過場勘 21日測試賽

中信兄弟啦啦隊成員峮峮因甜美臉蛋和活潑個性，擁有相當高的人氣。她近日在個人IG發文，釣出今年加盟兄弟的韓籍啦啦隊女神邊荷律，在留言區用中文回應。 峮峮在個人IG分享9張球場美照，以及一段搞怪短片

2024-04-18 15:20