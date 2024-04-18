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中職／恩力出包沒簽成 兄弟戰力不受影響
中信兄弟隊爆出洋投恩力藥檢未過，無法完成簽約，但現有戰力足夠威猛，加上還有克迪準備歸隊，影響不大；富邦悍將隊先發洋投貢獻度較低，但度過「地獄開季」後，期待校正回歸。
兄弟今年季前找來5名洋投備戰新球季，隨著克迪、象魔力趕不上開季，只用德保拉、艾士特、猛登3人應戰，因此加碼延攬恩力。
恩力在美職時期曾有禁藥問題，抵台後要在二軍註冊，按規定須接受聯盟藥檢，結果呈現S-1同化物陽性反應，依照聯盟規定，列為永不得錄用人員，S-1同化物在世界運動禁藥管制組織（WADA）列為「運動禁用清單」。
兄弟球團說，「因藥檢結果為陽性，球團立即與恩力終止合約。」至於其他洋將布局，現有兩位備案討論。
而悍將先發洋投昨天之前防禦率是中職6隊最高，也僅吃下22.2局是倒數第二，其中布藍登生涯前2場僅投3.2局就被敲13支安打、掉8分，但經過二軍修正壘上有人的快投問題，21日將回到一軍，總教練陳金鋒也期待度過前三周都是連5戰賽程後，先發輪值會回歸正常。
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