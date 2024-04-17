中職／辛元旭致勝一擊悍將脫離墊底 鋒總：不用想那些
富邦悍將隊今天以10：4擊敗中信兄弟隊，同日台鋼雄鷹隊、樂天桃猿隊都輸球，讓悍將擺脫墊底、竄升第4，總教練陳金鋒對此話題不願多談，僅說：「做好該做的，不用去想那些。」
悍將先發投手戈威士今天5局雖然投出7次三振，但也有多達5次四壞，被敲4支安打丟掉4分，但隨著球隊逆轉無關勝敗，陳金鋒表示，戈威士今天控球上比較有麻煩，雖然球路不好打，但是保送偏多，是否下二軍調整仍要與投手教練討論。
悍將今天從落後到逆轉，打線9支安打就攻下10分展現高效率，陳金鋒表示，對方先發投手德保拉確實不好打，前面攻勢受限，直到後段才打開，「得點圈有人的時候做得很好，安打串連，還有戴培鋒的全壘打。」
辛元旭今天4打數2安打，敲回2分打點包含6局下逆轉比賽的致勝一擊，賽後他一度以為單場MVP會是戴培鋒，「那一支滿關鍵的，德保拉並不好打，今天直球狀況不錯，自己只能設定球路去攻擊。」
雖然開季4連敗，但悍將最近5戰取得4勝，5勝7敗、勝率4成17升上聯盟第4，陳金鋒對此表示，賽季有120場，現在還不需要去想戰績，辛元旭則認為，球隊氣氛一直都很好，不論輸贏。
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