中職／桃猿流浪到台南還被打爆 獅隊12戰10勝平史上最速

樂天桃猿隊流浪到台南，今天在府城作東迎戰統一獅隊，單場3次失誤，投手群也被猛獅打線打爆，獅隊終場以11：1大勝，只用12場比賽就成為第一支達到10勝的球隊，追平史上開季最速10勝紀錄。

猿隊先發投手霸威斯只撐3.2局，被敲10安打、失7分（責失5分），幾乎局局碰到亂流。

獅隊首局就出現滿壘的機會，林安可敲安先馳得點，霸威斯第2局再以觸身球開啟另一波危機，林佳緯打向右外野的安打，加上右外野手陳晨威失誤，讓獅隊攻占二、三壘有人，邱智呈擊出的滾地球為獅隊再下一城，陳傑憲安打再添分數。

獅隊第4局攻勢再起，林佳緯、陳傑憲接連敲安，陳鏞基保送擠成滿壘，林安可敲出右外野方向安打挹注2分打點，陳晨威再度以失誤佐餐，陳重廷安打再掃回2分，一棒打退霸威斯，獅隊則靠這波4分大局已擴大為7：1領先。

獅隊洋投勝騎士先發5.2局用球數已達108球，被敲5安打加上4次保送導致用球數飆升，他在8：1領先時退場，獅隊分數持續進帳，自家打線最終以17安打狂灌11分相挺，勝騎士拿下本季第3勝，跨季10連勝並列史上第4，聯盟紀錄為潘威倫的21連勝。

獅隊打12場拿下10勝，追平聯盟開季最速10勝紀錄，過去2003年興農牛、2016年中信兄弟、2022年樂天桃猿隊都曾締造。

此戰雖在台南棒球場進行，但其實原訂場地為桃園棒球場，因整修不及才由獅隊出借自家球場給猿隊，上演猿隊在台南後攻的罕見狀況，守備上單場發生3次失誤，為本季第1支單場3失誤以上的球隊。