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中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

聯合報／ 記者蘇志畬／新北即時報導
中華職棒14日在新莊棒球場進行例行賽，富邦悍將投手陳仕朋（台上左）先發7局無失分展現壓制力，率隊以7比0擊敗樂天桃猿，拿下個人本季首勝，也獲選單場MVP。中央社
中華職棒14日在新莊棒球場進行例行賽，富邦悍將投手陳仕朋（台上左）先發7局無失分展現壓制力，率隊以7比0擊敗樂天桃猿，拿下個人本季首勝，也獲選單場MVP。中央社

富邦悍將隊開季前6戰先發投手防禦率10.00，也苦吞1勝5敗，這周5連戰先發投手卻繳出1.91的防禦率，也取得3勝2敗，總教練陳金鋒稱讚本土先發投手表現，「先發投手持續有這樣的表現，比賽內容就會越來越好。」

陳仕朋開季首戰1.1局狂失8分，但今晚繳出7局無失分好投，幫助悍將以7：0完封樂天桃猿隊，鋒總說：「仕朋表現非常好，前一場比較容易被狙擊，對方狀況也比較好，其實這兩場內容上沒差很多。」

不只陳仕朋表現翻身，昨天的江國豪也是從開季首戰3.1局掉5分（3責失），變成7局失1分，黃保羅在11日也繳出5局無失分拿下生涯首勝，本土投手接連奮起，陳金鋒也期待能夠將這些好表現延續下去。

悍將本周先發的5名投手，有4人都投滿5局，跟開季前6戰僅1人投滿5局也是天壤之別，而開季前6戰先發投手合計僅吃18局，這5戰則吃下了28.1局，讓牛棚有空間喘息。

而悍將打線今天也以10支安打敲回7分，陳金鋒表示，打擊上球隊一直沒什麼問題，擊球力道都有維持住，今天串連上做得比較好。

中華職棒富邦悍將隊14日在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將陳仕朋（圖）先發登板。中央社
中華職棒富邦悍將隊14日在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿隊，悍將陳仕朋（圖）先發登板。中央社

樂天桃猿 陳仕朋 陳金鋒

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