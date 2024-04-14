中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？

富邦悍將隊開季前6戰先發投手防禦率10.00，也苦吞1勝5敗，這周5連戰先發投手卻繳出1.91的防禦率，也取得3勝2敗，總教練陳金鋒稱讚本土先發投手表現，「先發投手持續有這樣的表現，比賽內容就會越來越好。」

陳仕朋開季首戰1.1局狂失8分，但今晚繳出7局無失分好投，幫助悍將以7：0完封樂天桃猿隊，鋒總說：「仕朋表現非常好，前一場比較容易被狙擊，對方狀況也比較好，其實這兩場內容上沒差很多。」

不只陳仕朋表現翻身，昨天的江國豪也是從開季首戰3.1局掉5分（3責失），變成7局失1分，黃保羅在11日也繳出5局無失分拿下生涯首勝，本土投手接連奮起，陳金鋒也期待能夠將這些好表現延續下去。

悍將本周先發的5名投手，有4人都投滿5局，跟開季前6戰僅1人投滿5局也是天壤之別，而開季前6戰先發投手合計僅吃18局，這5戰則吃下了28.1局，讓牛棚有空間喘息。