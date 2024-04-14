聽新聞
test
0:00 / 0:00
中職／先發防禦率10.00→1.91 悍將哪裡不一樣？
富邦悍將隊開季前6戰先發投手防禦率10.00，也苦吞1勝5敗，這周5連戰先發投手卻繳出1.91的防禦率，也取得3勝2敗，總教練陳金鋒稱讚本土先發投手表現，「先發投手持續有這樣的表現，比賽內容就會越來越好。」
陳仕朋開季首戰1.1局狂失8分，但今晚繳出7局無失分好投，幫助悍將以7：0完封樂天桃猿隊，鋒總說：「仕朋表現非常好，前一場比較容易被狙擊，對方狀況也比較好，其實這兩場內容上沒差很多。」
不只陳仕朋表現翻身，昨天的江國豪也是從開季首戰3.1局掉5分（3責失），變成7局失1分，黃保羅在11日也繳出5局無失分拿下生涯首勝，本土投手接連奮起，陳金鋒也期待能夠將這些好表現延續下去。
悍將本周先發的5名投手，有4人都投滿5局，跟開季前6戰僅1人投滿5局也是天壤之別，而開季前6戰先發投手合計僅吃18局，這5戰則吃下了28.1局，讓牛棚有空間喘息。
而悍將打線今天也以10支安打敲回7分，陳金鋒表示，打擊上球隊一直沒什麼問題，擊球力道都有維持住，今天串連上做得比較好。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言