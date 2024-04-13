中職／林子偉失誤賠上2壘包 教頭指出差在「一半」心態

樂天桃猿隊今天以8：1擊敗富邦悍將隊，唯一丟掉分數是因中外野手林子偉的失誤釀禍，總教練古久保健二談到這記守備，指出林子偉當下「一半一半」想法，才導致這次失誤，「當下會更希望他可以用身體擋住，應該可以避免長打。」

兩軍今天前7局形成投手戰，先發投手江國豪、威能帝都完成7局僅失1分投球，猿隊直到第8局在悍將啟用牛棚後發動攻勢，加上捕手戴培峰處理短打球的失誤，林智平後續在滿壘局面敲安，帶動4分大局。

對於比賽前段的苦戰，古久保健二指出，江國豪今天的投球與賽前設定不太一樣，投得很仔細，讓猿隊打線在前半段有比較多的滾地球；第8局機會出現，猿隊接連啟用3、4棒梁家榮、朱育賢執行短打，他解釋，「是因為覺得機會錯過可能就沒了，要想辦法先拿下1分。」

林智平關鍵時刻建功，古久保健二稱讚他是經驗老道的老將，林智平則說：「今天讓想贏的想法更強烈，想辦法把隊友送回來。」他也提到，自己維持狀態的方式其實都一樣，只是差在細膩度，去年在陳瑞振來了後，有給他一些建議，讓他可以發揮得更好，「盡力去打，希望每場都有一點貢獻，這樣就好。」

猿隊先發投手威能帝7局僅失1分（無責失），唯一失血出現在第6局，范國宸打向中外野，林子偉沒撈到還讓球漏到後面，范國宸靠安打加失誤一口氣站上三壘，高國麟以高飛犧牲打送回追平分。

對於這記守備失誤，古久保健二指出，選手想飛撲接住這球，但想法只有「一半一半」，最後就沒做好，當下會更希望他用身體擋住，避免長打出現。對於之後是否再啟用林子偉擔任中外野，他表示，還是會看選手狀況安排，也有可能是左外野。