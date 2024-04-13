快訊

評／苗栗市長補選後鍾東錦坐實藍軍共主 綠營慘遭定格

民眾黨辦共識營 游盈隆曝「魔咒」指沒一個小黨禁得起這項試煉

勞保老年年金抗通膨！調整機制5月啟動6月入帳 約91萬退休勞工受惠

中職／1打席4牽制失敗變投手犯規 威能帝尷尬笑了：我給忘了

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
樂天桃猿隊洋投威能帝。記者曾原信／攝影
樂天桃猿隊洋投威能帝。記者曾原信／攝影

樂天桃猿隊今天以8：1擊敗富邦悍將隊，洋投威能帝7局僅失1分好投開張本季勝投，首局連4牽制沒抓到跑者變成投手犯規的烏龍場面，總教練古久保健二賽後第一句就虧「他好像是忘了」，威能帝對此也尷尬笑了，他說自己知道這項規定，「但當下太在意跑者，就給忘了。」

威能帝今天先發7局共用105球，被敲8安打、失1分，前7局1：1的局面，因猿隊在8局上攻下4分超前，及時取得勝投資格，最終笑納本季首勝。

威能帝首局的投球就遇到麻煩，面對首位打者李宗賢被敲二壘打，下一棒王正棠打向一壘方向的滾地球，一壘手林智平機警傳二壘抓到出局數，但威能帝隨後卻自送壘包，面對一壘上的王正棠三度牽制後，繼續出現第4次牽制，仍未抓到王正棠。

在本季導入的新規定之下，威能帝直接被記投手犯規，將王正棠送上二壘，隨後再因暴投進占三壘；危機場面，威能帝接連製造兩顆三壘方向滾地球，讓悍將缺臨門一腳無法攻破城池。

「我知道（規定）啦！」威能帝賽後一聽提問就尷尬笑了，他澄清自己知道規定，雖然當下表情看起來有點茫然，「確實是有點驚訝，被喊了投手犯規後，突然想起有這項規定，因為太在意跑者，所以忘記自己已經牽制3次了。」

古久保健二指出，威能帝此役狀況並沒有那麼好，揮臂的感覺球沒有跟上來，有些球沒扣到手指，「雖然還不是最好狀態，但還是很努力投好這場比賽。」威能帝也坦言，確實還有需要調整的地方，一開始想搶好球的心態，沒想到悍將打者都掌握得滿好，今天幾乎都被首位打者敲出安打，是他點名需要調整的地方。

古久保健二 威能帝 樂天桃猿

延伸閱讀

中職／滿壘男！林智平3安打 滿壘敲安扯斷悍將2連勝

中職／桃猿先發投手僅拿1勝 黃子鵬身體狀況沒問題

中職／專打強投！曾頌恩砲轟徐若熙 首位非大聯盟投手

中職／忘記下載新規定？威能帝4次牽制抓不到違規第1人

相關新聞

中職／專打強投！曾頌恩砲轟徐若熙 首位非大聯盟投手

中信兄弟隊曾頌恩生涯6發全壘打，都棒打有大聯盟資歷的投手，今天苦主變成味全龍隊徐若熙，這位少年強投雖然無大聯盟經驗，卻也...

中職／忘記下載新規定？威能帝4次牽制抓不到違規第1人

中華職棒本季為了加速比賽祭出多項新規，今天樂天桃猿隊洋投威能帝成為第1位單一打席牽制4次仍未抓到跑者，自動兌換投手犯規送...

中職／打棒球壓力太大 高國麟已設定4歲兒子第一志願電機系

富邦悍將隊今天「小小世界」主題日登場，賽前安排高國麟、陳真、李宗賢親子檔開球，高國麟笑稱有徵詢過兒子意見，獲得他同意才答...

中職／曾峻岳後援失血收鋒總提點 「球來就打」有投手版金句

富邦悍將隊昨天5任投手聯手賞給樂天桃猿隊打線17次三振，曾峻岳是其中表現相對不穩，後援1局失2分，今天總教練陳金鋒賽前也...

中職／王正棠外野從救急到穩守 鋒總：看得出滿適應

王正棠今年以外野手身分投入春訓，開季以來展現穩守，總教練陳金鋒被問到王正棠的守備表現，不僅稱好，也看到他的認真，「他做得...

棒球／林威助有新工作！ 受邀擔任富邦公牛客座打擊教練

離開中信兄弟隊總教練職務後，林威助的下一步一直受到球迷關注，今天有了新進展，將擔任富邦公牛（台灣體大）棒球隊客座打擊教練...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。