中職／1打席4牽制失敗變投手犯規 威能帝尷尬笑了：我給忘了

樂天桃猿隊今天以8：1擊敗富邦悍將隊，洋投威能帝7局僅失1分好投開張本季勝投，首局連4牽制沒抓到跑者變成投手犯規的烏龍場面，總教練古久保健二賽後第一句就虧「他好像是忘了」，威能帝對此也尷尬笑了，他說自己知道這項規定，「但當下太在意跑者，就給忘了。」

威能帝今天先發7局共用105球，被敲8安打、失1分，前7局1：1的局面，因猿隊在8局上攻下4分超前，及時取得勝投資格，最終笑納本季首勝。

威能帝首局的投球就遇到麻煩，面對首位打者李宗賢被敲二壘打，下一棒王正棠打向一壘方向的滾地球，一壘手林智平機警傳二壘抓到出局數，但威能帝隨後卻自送壘包，面對一壘上的王正棠三度牽制後，繼續出現第4次牽制，仍未抓到王正棠。

在本季導入的新規定之下，威能帝直接被記投手犯規，將王正棠送上二壘，隨後再因暴投進占三壘；危機場面，威能帝接連製造兩顆三壘方向滾地球，讓悍將缺臨門一腳無法攻破城池。

「我知道（規定）啦！」威能帝賽後一聽提問就尷尬笑了，他澄清自己知道規定，雖然當下表情看起來有點茫然，「確實是有點驚訝，被喊了投手犯規後，突然想起有這項規定，因為太在意跑者，所以忘記自己已經牽制3次了。」

古久保健二指出，威能帝此役狀況並沒有那麼好，揮臂的感覺球沒有跟上來，有些球沒扣到手指，「雖然還不是最好狀態，但還是很努力投好這場比賽。」威能帝也坦言，確實還有需要調整的地方，一開始想搶好球的心態，沒想到悍將打者都掌握得滿好，今天幾乎都被首位打者敲出安打，是他點名需要調整的地方。