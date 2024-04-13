中職／滿壘男！林智平3安打 滿壘敲安扯斷悍將2連勝

39歲老將林智平再度扮演致勝功臣，今天單場3安打，包括在第8局滿壘時打穿中間防線，一棒送回2分打破平手僵局，幫助樂天桃猿隊以8：1終止富邦悍將隊2連勝。

兩隊先發投手此役都繳好投，悍將江國豪先發7局被敲6安打、僅失1分，出現3次四壞球、1次觸身球保送，雖有危機但控制住場面，與猿隊洋投威能帝同樣7局僅失1分好投相互輝映。

面對江國豪，猿隊在4局上出現2支安打串聯，攻占一三壘有人，林承飛補上左外野方向飛球，三壘上的林泓育啟動，在本壘攻防戰中擊敗王正棠的傳球，為猿隊跑回第1分。

悍將取分則出現在6局下，范國宸打向中外野，林子偉沒撈到還讓球漏到後面，范國宸靠安打加失誤一口氣站上三壘，高國麟以高飛犧牲打送回追平分。

1：1戰局交到牛棚手中，悍將新秀林旺熙第8局登板，林子偉先敲安打，梁家榮執行短打因捕手戴培峰失誤繼續堆壘，第4棒朱育賢繼續點，推進二、三壘有人，悍將選擇故意四壞保送林泓育形成滿壘，趨前守備賭雙殺，卻被林智平正巧打穿防線，一棒送回2分超前比分，猿隊後續靠林承飛二壘打、嚴宏鈞高飛犧牲打持續追加分數，單局攻下4分，朱育賢9局上再補上三分砲徹底擊垮悍將。

林智平賽前在滿壘時生涯累積70打數敲出29支安打、打擊率0.414，貢獻69分打點，此役又在滿壘時建功，展現「滿壘男」本色。