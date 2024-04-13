中職／徐若熙挨轟不一樣 回穩5局7K對兄弟首勝

味全龍隊先發投手徐若熙雖然連兩戰挨轟，但今天在挨轟後回穩，繳出5局7K失2分演出，加上打線「91連線」張祐銘、張政禹都單場3安，以13：6大勝中信兄弟隊，終止2連敗。

兄弟今晚先棒打「龍之子」，2局下1出局、二壘有人，曾頌恩敲出一發右外野全壘打剛好彈過牆，2分砲為兄弟先馳得點，也是徐若熙本季跟生涯第2次挨轟。

不過前一戰挨轟後投出保送，徐若熙當時說：「我以為我沒被影響，但結果是有。」今天很快回穩，連抓2個出局數結束這局後，3局下連飆3K，接著一路投完5局，僅再因1次四壞保送讓人上壘。

龍隊打線則是3局上吉力吉撈．鞏冠適時安打先追回1分，4局上郭天信靠失誤跑回追平分，張祐銘敲安建功超前比數，接著6局上張政禹、張祐銘的安打各有1分打點，取得5：2領先。

7局上龍隊更是一口氣擴大分差，單局4支安打外還有2次四壞、2次觸身上壘，追加7分，8局上又得到1分；張祐銘作為開路先鋒3安猛打還有3分打點，第9棒張政禹也有3安、2打點演出。

徐若熙僅投75球收工，5局飆出7次三振，被敲2支安打，因為全壘打而丟掉2分，另有1次四壞保送，防禦率3.29，隊友支援下取得本季第2勝，也是生涯對兄弟首勝，今天之前徐若熙對兄弟雖然防禦率僅0.50，但戰績是0勝1敗。

兄弟先發投手魏碩成則是5.2局被敲6支安打另有4次四壞，丟掉5分有3分責失，防禦率4.63。

兄弟打線在9局下面對陳禹勳，靠陳子豪的本季首轟，1發2分砲追近分差，而曾頌恩更是轟出單場雙響砲，又是2分砲，但最終仍來不及補起分差；曾頌恩本季5轟暫居全壘打王。