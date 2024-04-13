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中職／桃猿先發投手僅拿1勝 黃子鵬身體狀況沒問題

中央社／ 新北13日電
樂天桃猿隊投手黃子鵬昨天先發7局失5分吞敗。中央社
樂天桃猿隊投手黃子鵬昨天先發7局失5分吞敗。中央社

樂天桃猿隊投手黃子鵬昨天先發7局失5分吞敗，總教練古久保健二細數，開季至今先發投手群僅拿下1勝，黃子鵬身體狀況沒有不好，但控球較不穩定，要持續協助投手搶勝。

樂天桃猿隊今天賽前本季拿下4勝，但僅有1勝是先發投手拿下，為4日與味全龍隊比賽，日籍投手鈴木駿輔5局先發勝。

桃猿隊倚重的本土先發投手黃子鵬昨天對富邦悍將先發，投7局被敲出7支安打，包括1發全壘打，失掉5分責失分、吞下開季2連敗，也是跨季5連敗。

桃猿隊總教練古久保健二表示，黃子鵬昨天控球有點不穩定，偏高的壞球丟太多，但身體狀況沒有不好，教練團會想辦法幫助投手拿下勝投，也希望比賽朝這個方向發展。

先發投手群狀況不穩定，中繼投手就必須負擔較多的局數，今天賽前桃猿牛棚投手陳柏豪7場出賽與龍隊洋投銳歐（Rio Gomez）並列最多，古久保健二也點出，太過頻繁的出賽對中繼投手也不好，會想辦法控制住。

至於終結者人選，桃猿隊19歲投手賴胤豪雖然前一場登板失分吞敗，但古久保健二仍屬意他擔任終結者，也提到沒有特別給他說什麼，相信賴胤豪有很多時間可以思考。

古久保健二 樂天桃猿 黃子鵬

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