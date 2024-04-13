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中職／王正棠外野從救急到穩守 鋒總：看得出滿適應

聯合報／ 記者陳宛晶／新北即時報導
王正棠今年以外野手身分投入春訓，開季以來展現穩守。 富邦悍將提供
王正棠今年以外野手身分投入春訓，開季以來展現穩守。 富邦悍將提供

王正棠今年以外野手身分投入春訓，開季以來展現穩守，總教練陳金鋒被問到王正棠的守備表現，不僅稱好，也看到他的認真，「他做得不錯，也很努力。」

王正棠去年在二壘出賽71場、外野出賽30場，儘管開季在二壘展現優異攻守，但在悍將外野有需求的情況下「外放」，今年更以外野手之姿投入春訓，連同今天在內，本季8場出賽都在外野。

陳金鋒指出，王正棠這幾場守得很好，也看得出來滿適應，傳球、接球都沒問題，「他做得不錯，也滿努力，這幾場下來，他自己也覺得做得還不錯。」

悍將古早味游擊手王勝偉開季打擊狀況欠佳，目前22打數僅3安打，打擊率只有1成36，今天先發游擊手先交付池恩齊。

陳金鋒指出，王勝偉說狀況差也沒到多差，「這幾場擊球狀況沒有不好，揮擊好球帶都還不錯，跟球節奏也不錯，只是擊球擦棒率比較高。」今天輪替游擊手，鋒總說王勝偉年紀有了，但不論年紀大小，都會有需要輪休、調整的時候，「120場大家一起去完成。」

悍將牛棚至今天賽前已有李東洺連3場出賽，王尉永、曾峻岳、富藍戈連2場出賽，今天若有救援條件由誰關門？投手教練郭勇志指出，原本就有注意到，悍將一連三周都是五連戰，有跟牛棚說會比較辛苦，還是會看球數安排出賽，富藍戈的球數應無問題。

牛棚 王勝偉 陳金鋒

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