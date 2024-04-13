日職／王彥程二軍7局失2分奪本季首勝 永田颯太郎猛打應援

日職樂天金鷲隊台將王彥程本季二軍第3場先發，面對羅德隊繳出一場7局失2分的好投，隨著球隊以9：2獲勝，他也收下本季首勝。

王彥程今天首局就被高部瑛斗、石川慎吾敲出的2支安打掉分，但後面5局力保不失，直到7局上被敲出3支安打，1出局滿壘情況下，被山本大斗敲出高飛犧牲打再掉1分，但沒讓失血繼續擴大。

前兩場先發，王彥程11局丟掉7分有4分是責失，防禦率3.27也吞下2敗，今天則繳出7局失2分的表現，被敲7支安打，另有4次三振、2次四壞。

樂天打線也夠捧場，1局下先取2分，3局下永田颯太郎的適時安打開啟單局3分攻勢，4局下、8局下都各追加2分；曾來台灣就學的永田颯太郎今天表現出色4打數3安打、2分打點，3局下、8局下都敲出適時一擊，另有1次四壞保送。