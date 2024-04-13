日職／王彥程二軍7局失2分奪本季首勝 永田颯太郎猛打應援
日職樂天金鷲隊台將王彥程本季二軍第3場先發，面對羅德隊繳出一場7局失2分的好投，隨著球隊以9：2獲勝，他也收下本季首勝。
王彥程今天首局就被高部瑛斗、石川慎吾敲出的2支安打掉分，但後面5局力保不失，直到7局上被敲出3支安打，1出局滿壘情況下，被山本大斗敲出高飛犧牲打再掉1分，但沒讓失血繼續擴大。
前兩場先發，王彥程11局丟掉7分有4分是責失，防禦率3.27也吞下2敗，今天則繳出7局失2分的表現，被敲7支安打，另有4次三振、2次四壞。
樂天打線也夠捧場，1局下先取2分，3局下永田颯太郎的適時安打開啟單局3分攻勢，4局下、8局下都各追加2分；曾來台灣就學的永田颯太郎今天表現出色4打數3安打、2分打點，3局下、8局下都敲出適時一擊，另有1次四壞保送。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言