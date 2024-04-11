中職／落枕後首次牛棚 鋼龍自認狀況佳：盼2周歸隊

味全龍隊去年年度MVP投手鋼龍因落枕仍在復健，今天首次進牛棚練投15到20顆，他認為狀況都在掌握之中，希望能夠在2周到2周半以內的時間歸隊。

龍隊開幕戰交給本土王牌徐若熙，鋼龍本來排在開季第2場先發，卻因落枕至今尚未出賽，鋼龍透露，自己過去也有落枕問題，但這次的位置比以往更低，導致壓迫到神經，「左手會有點麻麻的，擔心硬撐造成傷勢更惡化。」

不過鋼龍都有維持手臂的訓練，包含輕度的傳接球，因此今天牛棚練投狀況不錯，雖然總教練葉君璋評估鋼龍可能在5月初歸隊，但他自己認為應該可以更快一些，「當然最後還是要看葉總的決定。」

昨天好友伍鐸奪下單場MVP，立刻將MVP獎品枕頭轉贈鋼龍，鋼龍笑說：「真的很感謝他，我去年MVP拿到的枕頭都帶回美國了，睡這款枕頭真的滿舒服的。」