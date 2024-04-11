中職／徐若熙整年局數有限制 葉總透露下次登板日

味全龍隊「龍之子」徐若熙下次登板日訂在4月13日對中信兄弟隊，開季連3場都排在周六，是否成為今年徐若熙「定番」？總教練葉君璋表示，還有可能調整，關鍵是在投球局數限制。

龍隊開季至今先發輪值固定由徐若熙、王維中加上洋投伍鐸、艾璞樂，另名洋投鋼龍還在等待歸隊中，今天進行牛棚練投。

徐若熙從開幕戰至今都排在周六登板，而王維中前次與下次先發也預計排在周日，葉總指出，這僅是剛開季的安排，希望讓兩人有更充裕的時間準備先發，之後會看先發投手狀況去調整。

葉君璋透露，球隊對於徐若熙今年一整年的投球局數、投球數量都有規畫，因此未來安排上，可能讓徐若熙的先發間隔再拉長，但不會以下二軍的方式調整，至於局數多少？葉總自然是先保密。

葉君璋指出，畢竟徐若熙曾經開刀，醫生或球團對他的健康狀況都會比較關心，「他也需要小心，避免再次開刀。」今年徐若熙若照球隊規畫內，健康投完一整季，葉君璋才會考慮後年是否讓他進入正常輪值。