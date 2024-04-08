中職／大巨蛋成為吸票機 劉東洋要和獅隊一起炒熱南台灣

中職新球季邁入第3周，明天兩場比賽都由南部隊擔任主場，台鋼雄鷹隊在高雄澄清湖球場迎戰樂天桃猿隊，統一獅隊則在台南球場和中信兄弟隊交手，雄鷹領隊劉東洋說：「今年和獅隊有共識，一起在行銷上合作，把南部市場炒熱起來。」

本周15場比賽有5場在台南、兩場在高雄，兄弟12日起也要首次在台中洲際球場出賽，獅隊周末對雄鷹3連戰，兩隊共同推出「雄鷹萊樂」活動，雄鷹吉祥物TAKAO、WING STARS都會前進台南球場。

劉東洋表示，新球季開打後，台北大巨蛋成為焦點，南部球隊更應充分合作，共同經營市場。

雄鷹5到7日在澄清湖球場對富邦悍將隊進行3連戰，一共36183人進場，單場平均12061人，略高於聯盟平均數12047，明、後天在澄清湖球場對樂天桃猿隊2連戰，將是首次遇到平日主場比賽。

劉東洋指出，上周3連戰進場人數超乎預期，很多人都是現場買票，非常感謝高雄球迷的支持，接下來對猿隊兩場比賽，目前預售票都賣出1千多張。