中職／澄清湖球場人氣不輸大巨蛋 劉東洋：超乎原本預期

中職新球季前兩周18場比賽湧進21萬6848人，單場平均12047人和去年整季平均數相較，剛好成長一倍，台鋼雄鷹隊首次主場系列賽也開出紅盤，領隊劉東洋說：「人氣超乎原本預期，非常感謝高雄球迷的支持。」

雄鷹5到7日在高雄澄清湖球場對富邦悍將隊進行3連戰，吸引36183人進場，單場平均達12061人；值得一提的是，雄鷹5日首戰16322人也是台北大巨蛋以外，戶外球場觀眾最多的比賽，甚至比樂天桃猿隊在大巨蛋3場主場更有人氣。

劉東洋表示，球團1個多月前評估首次3連戰的進場人數，大約2萬到2.5萬人，後來多次站上高雄 街頭，賣力進行催票活動，加上3月中球團商品店開張，都有感受到宣傳效果，把球迷的熱情激發出來。

他說，隨著例行賽開打愈來愈近，這一連串活動有帶起熱度，後來評估有機會達成更大目標，真的很感謝在地人的支持，在高鐵接駁車也看不少外地球迷，球團未來一定會更加努力。

由於大巨蛋效應，中信兄弟隊主場平均22007人、味全龍隊13053人暫居前兩名，雄鷹名列第3；劉東洋表示，對悍將3連戰打出2勝1敗，除了第2場（0：12落敗）以外，其他內容都不錯，球迷也看得很開心，對他們未來進場意願應該很有幫助。