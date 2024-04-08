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12強賽／教練團幾乎「複製貼上」WBC班底 曾總：有共識、有默契

聯合報／ 記者陳宛晶／即時報導
中華隊備戰世界12強棒球賽，今天確認以曾豪駒為首的教練團名單。圖／中華職棒提供
中華隊備戰世界12強棒球賽，今天確認以曾豪駒為首的教練團名單。圖／中華職棒提供

中華職棒、中華棒球協會選訓委員今天召開世界12強賽第二次選訓會議，確認中華隊總教練曾豪駒提出的首波教練團名單，沿用去年經典賽班底，曾豪駒表示，是因成員有大賽經驗、合作默契，對選手也有相當程度了解，全員也都有共識再為國家隊努力。

今天公布的2024世界棒球12強賽中華隊教練團名單，除了先前已確認的總教練曾豪駒外，另有首席兼捕手教練高志綱、打擊教練彭政閔、投手教練王建民、內野守備教練陳江和、外野守備兼跑壘教練張建銘等六人。

曾豪駒表示，教練團成員過去皆有大賽經驗，在經典賽配合上有一定默契、分工明確，對於選手也有一定程度了解，因此詢問這批教練的意願後，大家也都非常有共識，希望能為12強賽事共同努力奮戰，目前會先以這些教練去觀察選手狀況，後續若有需求才會去增加教練團人數。

曾豪駒表示，接下來的首要工作將針對選手進行觀察，情蒐小組和精進計畫的教練們也會協助觀察選手，將資料統整後提供給總教練和教練團參考，預計5月中召開選訓會議，選出約80人球員大名單，後續慢慢調整並評估各選手狀況，由教練團來做最後的選手名單提報。

關於視察旅外選手狀況，聯盟目前已在規畫中，將與國外聯繫，挑選好的時機到國外進行視察。曾豪駒也說，日後會設定好時間去看看旅外選手，觀察他們的狀況和參賽意願，至於業餘選手的部分也會請情蒐小組觀察，若有好的選手可以將資料提供給教練團進行評估。

世界棒球12強 中華隊 曾豪駒

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