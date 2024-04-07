中職／徐若熙「恐獅」課題 葉總提出解釋

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味全龍隊王牌投手徐若熙昨天雖投出155公里球速，也有6次三振，但對統一獅隊3.2局失4分（3分責失），吞下本季首敗，總教練葉君璋表示：「狀況是好的，但投起來太謹慎。」

徐若熙昨天雖僅被敲出3安，但其中包含林安可一發陽春砲，中斷個人生涯初登板起連續102.1局未挨轟紀錄，整場三振多，但3次四壞保送也追平個人生涯單場最高。

葉總指出，徐若熙昨天投球狀況是好，但可能過去對戰獅隊投得不好，所以投起來更加謹慎，「更謹慎對他來說，不見得是好事。」

葉君璋解釋，徐若熙作為先發投手，能夠越有效率投球越好，「不是每個打者都想要三振，這是要從中學習的地方。」

另外昨天龍隊也將劉基鴻從中心打線移到第1棒，葉君璋表示，主要考量他近期狀況不順，加上對方派出左投，剛好讓他去嘗試，但今天就沒有繼續排1棒。