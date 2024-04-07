中職／林智勝全壘打計數器進化 投球計時也有新創意

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林智勝職業生涯21年，全數貢獻於台灣，中職生涯累計303轟扛著史上全壘打王的頭銜持續前進，今年每次上場打擊依然有機會刷新紀錄，龍隊天母主場左外野的全壘打計數裝置也持續進化。

堅持台灣設計、台灣製造的本土品牌眠豆腐，持續與味全龍球團合作，打造新版的「NGAYAW AKE’COUNTER」林智勝生涯全壘打計數裝置，默默更新為「眠豆腐2.0床墊」，致敬大師兄棒球生涯不斷追求進化的強大意志。

2024球季「贏球龍好眠」活動好評持續，只要味全龍於主場獲勝，MVP球員和頒獎球迷都能領取獎項，各自帶一顆眠豆腐枕頭回家。

同時新版的「NGAYAW AKE’COUNTER」裝置落成，新球季一樣有提供味全龍打者開轟直接擊中裝置床墊，該位打者獲贈眠豆腐2.0床墊一張，同時全場球迷抽眠豆腐2.0床墊一張。

而配合中華職棒今年全面實施的投球時間限制，眠豆腐也與味全龍攜手合作，在天母主場外野的投球計時器上發揮創意，當比賽中客隊投手超時違規時，會播放五款不同的違例動畫在大螢幕上，期望能讓比賽節奏更加緊湊，同時也讓球迷能夠早點回家好好休息。