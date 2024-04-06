中職／暴力猿打擊率比4連敗悍將還差 教頭：當然會擔心

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樂天桃猿隊開季前4戰1勝3敗，貧打是最大問題，團隊打擊率2成11、26支安打都在6隊墊底，總教練古久保健二也說：「當然會擔心。」今天賽前打擊練習時親自餵球，「希望今天打好一點。」

過去以「暴力打線」為傲的猿隊，目前火力還沒甦醒，團隊雖然敲出2轟，不過打擊率比4連敗的富邦悍將隊還要低，26支安打則與只打3場的台鋼雄鷹隊並列，目前戰績排名倒數第2。

身為總教練對於球隊打擊近況自然有擔憂，古久保健二表示：「打得好也是會擔心，不過打出來輸球還好，現在是打不太出來。」原因在於，「少數人有做好擊球時機點，但多數人是沒有，昨天面對的投手也比較難攻略。」

今天猿隊打線也做出微調，邱丹、林耀煌沒有先發，外野兩個位置由朱育賢、林政華頂替，古久保健二表示，之前狀況好的打者比較少，所以有變動，另外對方派出左投這點也有納入考量。

古久保健二今天看完球隊打擊練習才受訪，自己也上去餵球，這是他一直有的習慣，但他也坦言，希望今天打線的狀況能好一些。