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中職／悍將打完4場不曾領先非首見 32年前三商虎更慘
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富邦悍將隊開季打完4場比賽，還沒拿下勝場，更難堪的是全程不曾領先，放眼中職歷史並非首見，聯盟紀錄為1992年三商虎隊開季前6場比賽不曾領先。
悍將4場合計共拿5分，卻狂失26分，光是首局就洩洪11分，一開賽就被打入地獄，本季開打至今還不知道領先是什麼感覺，目前累積123個落後打席、21個平手打席
聯盟開季連敗紀錄由1995年俊國熊隊8連敗保持，當時前3場全程不曾領先，第4場則在首局打下1分取得短暫領先，2局上就被時報鷹隊追平，前4戰合計2打席處於領先局面。
開季最長不曾領先紀錄來自1992年三商，前6場不曾領先，直到第7場才在首局攻下2分首度領先，終場以5：6輸給味全龍隊，最終吞下開季7連敗才拿到首勝。
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