中職／官大元引退儀式 哽咽向球迷道別
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中信兄弟今晚以5：3擊敗台鋼雄鷹後，在大巨蛋為官大元舉辦引退儀式，他站在投手板，從教練王建民手中接下即將投出職棒生涯的最後一球，並與贈送向日葵給他的全隊球員一一相擁，場面溫馨感人。
官大元今晚在近2萬名球迷且關閉場燈的大巨蛋向球迷道別，他發表引退感言時表示，投過1萬、2萬人的比賽，但在2萬人面前講話還是第一次，感謝球團選定這個日子，在大巨蛋為他舉辦引退儀式。
他說，棒球不是努力就會有收穫，但始終秉持著努力不一定會成功，再多堅持一下，可能會少很多遺憾的想法去拚鬥，自己從未有放棄的念頭，不過總有一天要放下。他感謝一路陪伴他的教練與球迷，今天要放下人人稱羨的職棒舞台，正式向球迷們道別。最後哽咽說「謝謝你們今天來看我，謝謝！」
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