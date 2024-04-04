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中職／每一次敬禮都是道別 官大元大巨蛋引退第一人

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中職／官大元引退儀式 哽咽向球迷道別

攝影中心／ 記者侯永全／即時報導
即將投出球員生涯最後一球的官大元，站在投手板拍著止滑粉。記者侯永全／攝影
即將投出球員生涯最後一球的官大元，站在投手板拍著止滑粉。記者侯永全／攝影

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中信兄弟今晚以5：3擊敗台鋼雄鷹後，在大巨蛋為官大元舉辦引退儀式，他站在投手板，從教練王建民手中接下即將投出職棒生涯的最後一球，並與贈送向日葵給他的全隊球員一一相擁，場面溫馨感人。

官大元今晚在近2萬名球迷且關閉場燈的大巨蛋向球迷道別，他發表引退感言時表示，投過1萬、2萬人的比賽，但在2萬人面前講話還是第一次，感謝球團選定這個日子，在大巨蛋為他舉辦引退儀式。

他說，棒球不是努力就會有收穫，但始終秉持著努力不一定會成功，再多堅持一下，可能會少很多遺憾的想法去拚鬥，自己從未有放棄的念頭，不過總有一天要放下。他感謝一路陪伴他的教練與球迷，今天要放下人人稱羨的職棒舞台，正式向球迷們道別。最後哽咽說「謝謝你們今天來看我，謝謝！」

中信兄弟今晚為官大元舉辦引退儀式，隊友將官拋向空中。記者侯永全／攝影
中信兄弟今晚為官大元舉辦引退儀式，隊友將官拋向空中。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊今晚為官大元（右）舉辦引退儀式，投手教練王建民把即將投出球員生涯最後一球的球交給官大元。記者侯永全／攝影
中信兄弟隊今晚為官大元（右）舉辦引退儀式，投手教練王建民把即將投出球員生涯最後一球的球交給官大元。記者侯永全／攝影
官大元含淚向球迷揮手致謝。記者侯永全／攝影
官大元含淚向球迷揮手致謝。記者侯永全／攝影
官大元在引退儀式中，含淚投出球員生涯最後一球。記者侯永全／攝影
官大元在引退儀式中，含淚投出球員生涯最後一球。記者侯永全／攝影
官大元在引退儀式中，向球迷鞠躬致謝。記者侯永全／攝影
官大元在引退儀式中，向球迷鞠躬致謝。記者侯永全／攝影

中信兄弟 台鋼雄鷹 官大元

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