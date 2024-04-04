中職／官大元引退儀式 哽咽向球迷道別

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中信兄弟今晚以5：3擊敗台鋼雄鷹後，在大巨蛋為官大元舉辦引退儀式，他站在投手板，從教練王建民手中接下即將投出職棒生涯的最後一球，並與贈送向日葵給他的全隊球員一一相擁，場面溫馨感人。

官大元今晚在近2萬名球迷且關閉場燈的大巨蛋向球迷道別，他發表引退感言時表示，投過1萬、2萬人的比賽，但在2萬人面前講話還是第一次，感謝球團選定這個日子，在大巨蛋為他舉辦引退儀式。