中職／官大元斜槓頭銜又增加 理事長加技術顧問

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中信兄弟投手官大元卸下球員身分，今天在台北大巨蛋舉辦引退儀式，才剛走到場邊立刻接到新任務，除了原本球團工作外還要協助台中台壽霸龍隊，加上他去年低調成立的「台灣元動力運動發展協會」，斜槓人生又增加理事長頭銜。

官大元從乙組球隊一路打進職棒，生涯13個球季拿下過新人王、中繼王、東山再起獎等獎項，也曾5度入選明星賽，成為素人投手的榜樣。

官大元表示，去年確定退休後，開始接觸社區棒球，也遇到非科班的球員，都彷彿看到過去的自己，能夠成為職棒球員在大巨蛋引退，「這個劇本可能很難寫出來。」

雖然球員身分畫下句點，但官大元還有「花店老闆」頭銜，也曾出書成為「作家」，興趣多元的他，今天遇到前隊友黃泰龍來參加引退儀式，立刻邀約他一起到台中台壽霸龍隊擔任技術顧問角色，而原本官大元在兄弟球團也有協助的任務。