中職／每一次敬禮都是道別 官大元大巨蛋引退第一人

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中信兄弟投手官大元正式卸下「轉運手」稱號，今天高掛手套，成為史上第一位在台北大巨蛋舉辦引退儀式的球員，他從看見王建民在投手丘上等著換投，淚水就開始失守，球迷「謝謝你！大元！」的聲音在場館中迴盪。

結束13年球員生涯，官大元去年球季後宣布引退，球團在今天為他舉辦儀式，穿上整齊球衣的官大元從王建民手中接過球，站在大巨蛋投手丘上投出最後一球，然後接受隊友獻上向日葵，是花藝師太太特別安排，象徵從球員身分畢業。

官大元感謝中信兄弟球團為了自己舉辦引退儀式，「聽到領隊這麼說，第一時間是驚訝，引退應該是要對台灣棒球有貢獻的人，覺得自己還不是這樣的角色，也很感謝球隊的安排。」

回顧生涯，官大元先感謝兄弟大飯店球團，在2010年底選秀會讓自己加入擁有百萬象迷的球隊，才能投出屬於自己的棒球人生，「甚至成為第一位在大巨蛋辦畢業典禮的選手。」也謝謝中信集團接手後，慈善基金會董事長辜仲諒對於棒球投入的不遺餘力。

接下來官大元也感謝家人這13年來的支持，體諒自己因工作無法時時刻刻在家，尤其是自己的母親，「她獨自一人撫養我長大，從小自己樣樣不太優秀，但今天我要在球場引退了，希望這10幾年，在棒球路上的努力以及成就，能夠讓妳感到驕傲。」

官大元也感謝隊友一直在身後守護自己，讓作為投手的他不會孤立無援，更感謝球迷的一路支持，自己雖然拿過一些獎項，「但是沒有你們，這些獎項不具任何意義。」

官大元最後說到：「天賦無法選擇，但努力可以選擇，成功不是一個點，而是線性過程，棒球不是努力就有收穫，但再多堅持一下下，可能會少很多遺憾，我從來不曾有放棄念頭，不過有一天一定要放下。」

這篇講稿，官大元醞釀了5個月，刻意讓內容平鋪直敘、不參雜太多情感，他笑說：「因為我看過詹智堯引退儀式，怕情緒激動講不完，小白（應援團長）要上來救我。」

儀式結束後官大元接受訪問，他坦言看見王建民在投手丘等待自己，彷彿投手時期的畫面重現，所有情緒湧上心頭，而致詞時的每一個段落也都蘊藏自己的情緒，才會忍不住多次落淚。