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日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

日職／我愛台灣！讀賣巨人捐款千萬日圓 支援地震災區

聯合報／ 記者蘇志畬／即時報導
「我愛台灣 台灣加油」公益慈善T恤示意圖。圖／聯合數位文創提供
「我愛台灣 台灣加油」公益慈善T恤示意圖。圖／聯合數位文創提供

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受聯合數位文創邀請，於3月初訪台進行國際棒球友誼賽的日職讀賣巨人隊，為支持3日台灣大地震所造成的災害，展開「我愛台灣！台灣加油！G hands慈善活動」，並宣布捐款1000萬日元賑災金。

此外，讀賣巨人隊將在4月5日至7日對戰橫濱DeNA的比賽中進行緊急募款活動，販售支持受災地區的慈善T恤，並舉辦球員簽名T恤的慈善拍賣，所得款項都將捐贈給台灣的受災地區。

3月初讀賣巨人隊應聯合數位文創邀請訪台，與台灣職棒隊「中信兄弟」、「樂天桃猿」進行友誼賽。與中信兄弟的比賽吸引了台灣歷史上最高的觀眾人數，達到37,890人。比賽結束後，面對後賽英雄訪問的秋廣優人選手多次高呼「我愛台灣！」引起了廣泛關注。

基於這次的友誼交流及台日的友好關係，球隊的公益項目「G hands」計劃從先前的慈善活動籌集的基金中撥出1000萬日元作為援助金，並利用從各種募款活動中籌集的收益來幫助受災者。這筆捐贈款項，也將透過此次的友好台灣企業夥伴聯合數位文創公司代為捐贈給受災地區。

中信兄弟 樂天桃猿 讀賣巨人

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